影／4歲女童心臟病發危急 南警搶時間熱心開道救命

台南市永康警分局下午表揚復興派出所備勤警員警員楊皓宇，接獲民眾求救電話當機立斷，不叫救護車直接開巡邏車協助送醫，及時救回命危女童。

一名4歲女童患有先天性心臟疾病，前天傍晚發燒、全身發軟且多次嘔吐，家長發現她心跳已高達每分鐘170下，生命危急；情急之下打電話向警方求助。

永康分局復興派出所員警接到求救電話，心想正值下班時間，從救護車到女童家、再到醫院路上都會大塞車，判斷不叫救護車直接開巡邏車去幫忙開道速度會快很多，當下火速前往協助送醫及時搶救女童一命。

警方表示，當時在派出所擔服備勤勤務警員楊皓宇接獲民眾撥電至派出所，口氣焦急稱其年僅4歲幼女病危必須送醫；考量當時已接近下班時間，永康區中華路沿線車流眾多，楊員擔憂如再通報119救護車將女童送醫，恐會延誤就醫黃金時間。

旋即放下手邊工作，開巡邏車前往女童家，並沿途打開警示燈及鳴笛，協助在前開道排除原先壅塞車流，順利將女童送抵奇美醫院急診救治。經救護後女童生命跡象穩定，女童父親萬分感謝警方能及時給予協助讓命懸一線的幼女及時獲救，表示萬分感謝。