台酒眼霜海茴香廣告詞句誇張挨罰4萬 不服提告仍敗訴

台酒公司前年在購物網上刊登眼霜廣告，提及「海茴香萃取物…船員出海都會帶著海茴香同行，當肌膚晒傷或有傷口時，海茴香可比救命植物…」，台南衛生局認誇張、易生誤解詞句，依法處罰鍰4萬元並停止刊登販售，台酒提行政訴訟，台南地院認廣告內修護、急救等詞句，顯有表彰或暗示有醫療級效能，判台酒敗訴。

台南市衛生局2020年4月26日查獲台酒於女神節促銷檔期，在購物網上刊登販售其緊緻抗皺眼霜產品廣告，內所載「海茴香萃取物…」等詞句，為誇張、易生誤解詞句，違反化粧品衛生安全管理法，5月27日函知台酒改正，並就違規裁罰陳述意見後，6月19日則依化粧品衛生安全管理法相關規定對台酒處罰鍰4萬元，並請立即停止刊登販售相關違規產品，如再經查獲該違規情形，依法加重處分。

台酒公司主張，該產品廣告頁面透過圖文方式說明產品內所添加有海茴香萃取物等成分，再傳達相關成分所擁有的功能，表達整體產品設計功能以保濕滋潤、緊實肌膚為主要訴求，符合相關規範，至於爭議廣告詞句列在產品廣告圖文末尾，屬產品介紹的補充說明，且該廣告詞句所占篇幅比例不及1%，不致發生消費者誤認產品功效之虞。

同時，台酒方面在審理程序，提出國際美容皮膚科學會、德國皮膚藥學協會等刊登相關研究報告及參考資料佐證，並無誇大不實情事。

衛生局指出，該廣告詞句，就其中「當肌膚晒傷或有傷口時，海茴香可比救命植物」、「21世紀最珍稀的保養成分」等詞句，符合化粧品廣告認定準則所定「虛偽或誇大」廣告。衛生局認為，台酒雖以該廣告詞句排版與所占篇幅主張不致生消費者誤認產品功效，但依相關規定，廣告是否虛偽誇大應以廣告內圖文與訊息的相互關聯意義，作為整體表現的綜合判斷。

台南地院認為，如單就該廣告語句單獨觀察，參酌台酒所提關於「海茴香」相關文獻資料，該語句可能並未構成化粧品廣告所認定的標準。但依廣告全部用語，另以「緊緻修護肌膚」、「一掃乾燥引起的靜態老態細紋」、「提升肌膚對環境傷害的保護力」、「由內而外恢復光澤，跟粗糙皮膚說Bye-Bye」等，涉及影響生理機能或改變身體結構，涉及醫療效果語句。