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6旬翁不勝酒力倒路中 大園警拍照挨家挨戶查訪送回家

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名61歲老翁昨晚到友人家喝酒，回家路上不勝酒力倒在路中間，被熱心民眾看到報警；警方到場時發現他爛醉如泥，身上也沒證件，只好拍下照片挨家挨戶查訪，直到有鄰居認出他，才找到他兒子接回。

大園警分局指出，三菓派出所於昨天晚上9時許接獲民眾報案，在拔子林一路巷弄內有一名老翁倒臥馬路中間，叫也叫不醒，請警方到場協助；副所長包銘弁、警員陳義忠獲報前往查看，發現該名老翁渾身酒氣，呈現泥醉狀態，於是趕緊將他扶至路旁安全處，以免發生危險。

員警詢問老翁年籍資料，但他僅能勉強說出自己的姓名，其餘均無法回答，身上也沒有攜帶證件，員警只好先拍下老翁的照片，挨家挨戶詢問，所幸沒多久就有民眾認出是61歲謝姓老翁，就住在附近的巷弄內，員警隨即前往老翁的家中通知家屬。

謝翁兒子得知後，立即前往現場，與員警一同將老翁攙扶回家休息，並對父親的酒後失態行為不斷表達歉意，同時也感謝警方的熱心協助，讓父親能夠平安返家。

謝姓老翁昨晚爛醉路倒，員警拍下他照片，尋訪鄰里，循線找到他兒子。記者楊湛華／翻攝
謝姓老翁昨晚爛醉路倒，員警拍下他照片，尋訪鄰里，循線找到他兒子。記者楊湛華／翻攝
謝翁兒子（右）與員警一同將老翁（中）攙扶回家休息。記者楊湛華／翻攝
謝翁兒子（右）與員警一同將老翁（中）攙扶回家休息。記者楊湛華／翻攝

桃園

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