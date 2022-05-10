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影／妻第二胎羊水破了 夫從南投飛車趕台中警助開道
南投縣張姓男子的妻子懷第二胎，不過5日凌晨張妻羊水破了，即將臨盆，張趕緊開車載著妻子從南投一路趕往台中生產，行經台中市南區時，趕緊以按喇叭、閃大燈方式，向正在舉發交通違規的警方求助，警方得知後，協助張男開道，將15分鐘路程縮短一半，也讓張妻成功生產。
台中市第三警分局健康所巡佐賴彥余、警員曾旻傑5日凌晨1時許，正在執勤攔查違規車輛，突然張姓男子（39歲）駕駛的白色轎車，不斷向警車按喇叭、閃大燈示意。
張姓男子向警求助時，聲音十分緊張，他說，妻子懷第二胎，羊水破了即將臨盆，希望警方能協助趕至醫院。
員警見狀況緊急，二話不說立即開啟警鳴器，並於路口鳴按喇叭提醒其他用路人，將15分鐘車程縮短至6分鐘內，順利協助將產婦送到中國醫急診室。
張男到院後向警致謝，因太太羊水破了，痛苦難耐，自己十分緊張，遠從南投草屯要將太太送往平時產檢的中國醫藥大學附設醫院接生，想要爭取送醫時間，又要注意行車安全，所幸路上遇到警方在執勤，立刻上前向警方求助，很感謝警方伸援，讓太太跟小孩都能平安。
第三警分局表示，雖駕駛巡邏車遇有緊急任務可有道路使用優先權，但提醒民眾為民服務仍須回歸專業，如有送醫需求建議撥打119由專業的救護人員協助，可於第一時間介入處理，以確保民眾生命安全無虞。
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