快訊

職人經紀幫操盤 「最美博士」聊性事一砲而紅

防疫神單爆出承保理賠爭議 防疫保單之亂從何而來？

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／妻第二胎羊水破了 夫從南投飛車趕台中警助開道

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣張姓男子的妻子懷第二胎，不過5日凌晨張妻羊水破了，即將臨盆，張趕緊開車載著妻子從南投一路趕往台中生產，行經台中市南區時，趕緊以按喇叭、閃大燈方式，向正在舉發交通違規的警方求助，警方得知後，協助張男開道，將15分鐘路程縮短一半，也讓張妻成功生產。

台中市第三警分局健康所巡佐賴彥余、警員曾旻傑5日凌晨1時許，正在執勤攔查違規車輛，突然張姓男子（39歲）駕駛的白色轎車，不斷向警車按喇叭、閃大燈示意。

張姓男子向警求助時，聲音十分緊張，他說，妻子懷第二胎，羊水破了即將臨盆，希望警方能協助趕至醫院。

員警見狀況緊急，二話不說立即開啟警鳴器，並於路口鳴按喇叭提醒其他用路人，將15分鐘車程縮短至6分鐘內，順利協助將產婦送到中國醫急診室。

張男到院後向警致謝，因太太羊水破了，痛苦難耐，自己十分緊張，遠從南投草屯要將太太送往平時產檢的中國醫藥大學附設醫院接生，想要爭取送醫時間，又要注意行車安全，所幸路上遇到警方在執勤，立刻上前向警方求助，很感謝警方伸援，讓太太跟小孩都能平安。

第三警分局表示，雖駕駛巡邏車遇有緊急任務可有道路使用優先權，但提醒民眾為民服務仍須回歸專業，如有送醫需求建議撥打119由專業的救護人員協助，可於第一時間介入處理，以確保民眾生命安全無虞。

南投縣張姓男子的妻子臨盆在即，趕赴台中市醫院生產時，拜託第三警分局警車協助開道，縮短路程時間。圖／第三警分局提供
南投縣張姓男子的妻子臨盆在即，趕赴台中市醫院生產時，拜託第三警分局警車協助開道，縮短路程時間。圖／第三警分局提供

南投 台中市

延伸閱讀

南投婦人死後確診 丈夫及居服員相繼驗出陽性

南投「天空之星」景觀塔改名又增資？議員痛批：浪費錢

藝術家太平雲梯風景區打造呼吸的山丘 計年底完工

竹山瑞龍瀑布新開園全面禁菸 違者最高處1萬元罰鍰

相關新聞

板橋45歲媳婦確診遭公公和大伯趕出家門 哭求里長：救救我

新北市板橋區一名45歲媳婦，因確診新冠肺炎，昨天晚上被公公和大伯要求「自己去外面找房子住，以防傳染給一家人」，媳婦不堪被...

雲林婦人燒炭搏關注 不料吸太多一氧化碳真暈倒

33歲李姓婦人家住雲林縣大埤鄉，平時有抑鬱症傾向，日前因心情不佳，趁家人外出空檔，在二樓房間內燒炭，但疑似因只是想引起關...

法師帶信眾墾丁海域餵魚 警方找到撒吐司婦人開罰

墾丁國家公園海域最近進入珊瑚排精產卵繁殖時節，本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司，路過民眾民眾看了直呼...

影／4歲女童心臟病發危急 南警搶時間熱心開道救命

台南市永康警分局下午表揚復興派出所備勤警員警員楊皓宇，接獲民眾求救電話當機立斷，不叫救護車直接開巡邏車協助送醫，及時救回...

汐止婦人騎電動車遭聯結車捲入車底 臟器外露當場死亡

新北市汐止區今天發生死亡車禍，一名7旬婦人中午11點57分開著電動自行車，行經大同路三段271號時，因不明原因遭到貨櫃聯...

台酒眼霜海茴香廣告詞句誇張挨罰4萬 不服提告仍敗訴

台酒公司前年在購物網上刊登眼霜廣告，提及「海茴香萃取物…船員出海都會帶著海茴香同行，當肌膚晒傷或有傷口時，海茴香可比救命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。