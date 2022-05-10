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網路販售雙B安全帶消音扣 警證實原廠無此商品

聯合報 / 記者林保光／即時報導

保二總隊刑警大隊偵三隊查出，有人在購物網站，販售雙B等廠牌轎車的「安全帶消音扣」，經查證原廠，並沒生產安全帶消音扣，但商品上標示原廠標誌，確認是仿冒商標所生產的商品。警方說，消音扣會令駕駛人或乘客疏於扣上安全帶，在行車上造成危害。

保二總隊刑大偵三隊今天公布，員警在網路巡邏，過濾可能違反商標的商品，發現購物網站上，有人販賣「汽車安全帶消音扣」，經查，一般汽車駕駛人或乘客，如果沒扣安全帶，轎車便會不斷發出音效，提醒扣安全帶，但這種安全帶消音扣，卻只要插進安全帶母扣，便會騙過車上電腦，停止發出警示系統，造成乘車危險。

警方查出，宋姓男子（32歲）自1年多以前，涉嫌在露天購物網站販售汽車安全帶消音扣，警方訪查各汽車公司，確定各廠並沒生產安全帶消音扣的商品，1月中旬，報請橋頭地檢署指揮偵辦，並赴高雄市路竹區宋姓男子住處搜索，查扣仿冒BMW、賓士、福特等車廠商標的安全帶消音扣、鑰匙圈等汽車配件500多件，初估侵權市值達50萬元。

據了解，宋姓男子向淘寶網站商家，購入汽車安全帶消音扣，每個進價130元，再上網以200元出售，令一般車主誤以為是原廠生產的商品，嚴重影響駕駛人及乘客安全，全案由橋頭地檢署依涉嫌違反商標法偵辦中。

保二員警在宋姓男子住處倉庫，發現不少仿冒商標的商品。記者林保光／翻攝
保二員警在宋姓男子住處倉庫，發現不少仿冒商標的商品。記者林保光／翻攝
保二總隊查獲宋姓男子在購物網站販售的「安全帶消音扣」，但確認雙B原廠並無此商品。記者林保光／翻攝
保二總隊查獲宋姓男子在購物網站販售的「安全帶消音扣」，但確認雙B原廠並無此商品。記者林保光／翻攝
保二總隊查獲宋姓男子在購物網站販售的「安全帶消音扣」，但確認雙B原廠並無此商品。記者林保光／翻攝
保二總隊查獲宋姓男子在購物網站販售的「安全帶消音扣」，但確認雙B原廠並無此商品。記者林保光／翻攝

購物網 仿冒 標誌

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