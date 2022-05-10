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板橋45歲媳婦確診遭公公和大伯趕出家門 哭求里長：救救我

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區一名45歲媳婦，因確診新冠肺炎，昨天晚上被公公和大伯要求「自己去外面找房子住，以防傳染給一家人」，媳婦不堪被趕出家門，躲回房間哭著打電話給里長求助，里長安撫後通報警方協助，警方到場曉以大義，公公和大伯才理解家中符合居家照護防疫條件。

海山警方昨天晚上10點13分獲報，板橋區介壽街一棟公寓疑有爭吵糾紛，里長報案時表示是「確診者家庭糾紛」，員警遂穿著全套防護衣到場。

警方訪查得知，一名45歲確診媳婦跟老公、大伯、公公、公婆和外籍看護，一家6口同住在雙拼公寓，因夫家擔心確診媳婦居家照護期間，會傳染給行動不便的公婆，甚至全家都會被感染，遂要媳婦去外面找地方住，不要住在家裡。

媳婦不堪被夫家對待，昨天晚上打電話給當地里長，哭著喊「救我救我，趕快，我確診了，家人要把我趕出來，不知道怎麼辦」，里長安撫後，打電話請警察幫忙，事後在臉書上有感而發說「感謝海山派出所警員穿全套防護衣，協助家屬們道德勸說、曉以大義說明，免除一場危險的事件。」

海山警方今天表示，經員警觀察住處環境與條件，確認確診媳婦有單獨房間居住，符合居家照護條件，便曉之以理，希望一家人都能有包容心、同理心，共體時艱，夫家表示能理解後，便抄登相關資料後離去。

警方呼籲民眾，確診者不得擅自外出，如有需求應協請衛生所電話或撥打1922，否則將違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，面臨2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬至200萬元罰金。

新北市板橋區昨天晚上有確診媳婦差點被夫家趕出家門，里長獲悉後請警方幫忙，成功免除一場疫情下的家庭悲劇。圖／擷取自李昆晏臉書
新北市板橋區昨天晚上有確診媳婦差點被夫家趕出家門，里長獲悉後請警方幫忙，成功免除一場疫情下的家庭悲劇。圖／擷取自李昆晏臉書

媳婦 居家照護

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