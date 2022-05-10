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台中獨居婦心臟不適反鎖家中 好鄰居報警協助破門救人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在7日接獲民眾報案，張姓老婦因心臟不適向鄰居求助，但因患有失智症，將自己反鎖在家中，警方到場後聯絡消防隊到場評估，決定破門救出張婦，經送醫後無大礙，也聯絡倒張婦兒子多加關心。

第五警分局北屯所警員林展鴻、施柏豪在7日深夜11時許，接獲民眾報案，張姓婦人（77歲）不慎將自己反鎖於住家內，且因患有失智症而忘記如何開門，張婦還向鄰居提到，因鎖在家裡很緊張，又讓心臟不佳不適。

警方第一時間通知消防隊至現場破門，徵得張婦同意後，警、消破門將張婦救出，再由鄰居陪同前往中國醫藥大學附設醫院治療，所幸無大礙，另外警方也協助聯繫張婦兒子前至醫院探視。

第五警分局提醒，民眾應多加注意家中獨居長者身體狀況及生活起居，可安裝相關設備或固定時間聯繫，掌握獨居者日常身體狀況，避免獨留一人在家發生意外留下遺憾。

台中市七旬張姓婦人患有失智症，7日心臟不適卻反鎖在家，鄰居得知後通知警、消破門。圖／第五警分局提供
台中市七旬張姓婦人患有失智症，7日心臟不適卻反鎖在家，鄰居得知後通知警、消破門。圖／第五警分局提供
台中市七旬張姓婦人（右）患有失智症，7日心臟不適卻反鎖在家，鄰居（右）得知後通知警、消破門。圖／第五警分局提供
台中市七旬張姓婦人（右）患有失智症，7日心臟不適卻反鎖在家，鄰居（右）得知後通知警、消破門。圖／第五警分局提供

失智症 獨居 台中市

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