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沒通知就把狗燒了 新北飼主氣得跳腳鬧糾紛
新北市一對夫妻將過世愛犬送到寵物殯儀館準備火化，殯儀館以為已跟妻子談好價格及服務，隨即將其愛犬火化，怎料丈夫抵達殯儀館，得知愛犬已火化無法見最後一面，氣得跳腳並向動保處申訴。動保處表示，目前已與板橋區調解委員會合作處理與寵物相關糾紛申訴協調案，力求讓買賣雙方獲得滿意協調結果。
動保處表示，為快速解決民眾與動物醫院、特定寵物業者及寵物食品用品業者等消費爭議，近期新北市動保處與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理與寵物相關買賣糾紛申訴協調案件，力求給買賣雙方更加專業協調結果，動保處表示，板橋區調解委員會在全國調解績效優異，在協助消費糾紛調解時，對於買方或賣方都能提供更專業見解，可減少2方耗時訴訟程序。
近幾個月許多飼主因為疫情影響取消外出娛樂活動，有更多時間陪伴家中寵物，飼主們會選擇購買牠們愛吃飼料、點心及各種寵物用品，家中沒有飼養寵物的民眾也會考慮認養或者購買可愛小動物作伴；無論是食品、用品還是寵物，在與業者交易時，可能會發生履約爭議，動保處統計今年迄今已接獲26件消費糾紛案，其中又以寵物買賣糾紛最多。
動保處為解決飼主與店家爭議，近期和板橋區調解委員會合作，由於板橋區調解委員會在全國調解績效優異，更有退休法官、現職律師、法院調解委員、地政士、會計師及地方士紳等專業成員，在為飼主們主持消費糾紛調解時能提供更專業見解，遇到與動物醫院醫療糾紛時，還有現職藥師供飼主們洽詢醫藥問題；只要在消費者與業者雙方同意情況下，案件將轉介到板橋區調解委員會進行調解。
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