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妙齡女爭鮮狂吃11盤壽司 佯「老母急找」開溜吃霸王餐

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子在去年底前往爭鮮壽司位於西屯區的分店用餐，在吃了11盤壽司後，將餐盤「倒蓋」，營造店員已完成清點盤數的假象，接著未付錢結帳，即離開店家，造成店家損失330元，警方獲報通知黃女到案，黃女先辯「媽媽急事找」，訊問時又改口「錢帶不夠想混過去」，台中地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。

起訴指出，黃姓女子（28歲）去年12月22日上午11時許，前往爭鮮壽司在台中市西屯區的逢甲店用餐，向店員佯裝有能力付款，黃女大快朵頤，吃了11盤壽司後，因知道結帳前，店員會清點盤數後，將餐盤「倒蓋」在最上層的盤子上，以完成清點程序。

黃女依樣畫葫蘆，未告知店員清點盤數，即將盤子倒蓋在最上層的盤子，營造完成清點盤數的假象，接著黃女趁店員不注意，離開店家，未完成結帳，店家事後發現，調閱監視器，報警處理。

警方調閱路口監視器，經由黃女上下公車的行車記錄器畫面、悠遊卡刷卡資料，查出黃女涉案，通知到案說明。

黃女在警詢時辯稱，因為家裡有急事，媽媽在電話中要求趕快回家，一時太緊張，就忘了結帳，不過檢察官訊問時，她又改口，辯稱當時吃到第5盤時，發現身上只有200元，錢帶不夠，以為可以混過去，不是故意要詐騙。

檢察官依店家的證述、店內及路口監視器畫面、黃女持用的含悠遊卡功能的信用卡，認定黃女涉犯詐欺取財罪，今偵結起訴。

台中市黃姓女子在知名連鎖壽司店吃霸王餐，台中地檢署偵結依詐欺取財罪起訴。圖／本報資料照
台中市黃姓女子在知名連鎖壽司店吃霸王餐，台中地檢署偵結依詐欺取財罪起訴。圖／本報資料照

壽司 監視器 爭鮮

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