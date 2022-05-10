2男扮檢警約雲林7旬婦面交提款卡 不知被監控遭警壓制

雲林斗六一名7旬婦人日前接到一通來自「檢警」的電話，稱她的提款卡遭人盜領，需交出提款卡、存摺及印章給警方處理，純樸的婦人信以為真，與對方相約家中面交，幸好婦人同住家人機警報案，斗六警分局專案小組布署守候，面交時伺機行動，成功逮捕2名詐欺現行犯，戳破這樁盜領騙局。

「我媽媽好像被騙了！可以幫幫我們嗎？」斗六7旬婦人近日接到一通電話後，神情變得慌張，還準備了提款卡、存摺及印章，引起孩子懷疑「是不是被騙了」於是向警方報案「我們家最近不需要用錢，但媽媽準備這些東西，很擔心是不是遇到詐騙集團...」。

斗六警分局獲報隨即成立專案小組查緝，偵查隊長楊志盛指出，該詐騙集團手法縝密，稱會派「專員」從桃園搭高鐵到雲林面交取東西，約定日當天下午，果真有2名「檢警」搭計程車與婦人會合，還手拿「台北地檢署公證科收據」等資料取信婦人。

代表前來的戴姓、唐姓車手，作案過程非常謹慎，不僅有教戰手冊「指導」說詞，2人還有先到約定地勘查現場，搭車離去後，等和被害人約定時間一到，再搭另一部計程車赴約，以為神不知鬼不覺，殊不知全程早已被布署在周邊的警力監控。

「來！我警察，你手上拿什麼東西？」警方抓準時機出擊，車手見狀，神色緊張快步往前走，敵不過大批警力，現場即被壓制，並被查扣到2本存摺、1支手機、3片SIM卡等作案證物，其中一人被搜身時，身上還掉出多個護身符，承辦員警搖頭說「帶那麼多個護身符還做壞事，神明也保不了你！」詢後依詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。