快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2男扮檢警約雲林7旬婦面交提款卡 不知被監控遭警壓制

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗六一名7旬婦人日前接到一通來自「檢警」的電話，稱她的提款卡遭人盜領，需交出提款卡、存摺及印章給警方處理，純樸的婦人信以為真，與對方相約家中面交，幸好婦人同住家人機警報案，斗六警分局專案小組布署守候，面交時伺機行動，成功逮捕2名詐欺現行犯，戳破這樁盜領騙局。

「我媽媽好像被騙了！可以幫幫我們嗎？」斗六7旬婦人近日接到一通電話後，神情變得慌張，還準備了提款卡、存摺及印章，引起孩子懷疑「是不是被騙了」於是向警方報案「我們家最近不需要用錢，但媽媽準備這些東西，很擔心是不是遇到詐騙集團...」。

斗六警分局獲報隨即成立專案小組查緝，偵查隊長楊志盛指出，該詐騙集團手法縝密，稱會派「專員」從桃園搭高鐵到雲林面交取東西，約定日當天下午，果真有2名「檢警」搭計程車與婦人會合，還手拿「台北地檢署公證科收據」等資料取信婦人。

代表前來的戴姓、唐姓車手，作案過程非常謹慎，不僅有教戰手冊「指導」說詞，2人還有先到約定地勘查現場，搭車離去後，等和被害人約定時間一到，再搭另一部計程車赴約，以為神不知鬼不覺，殊不知全程早已被布署在周邊的警力監控。

「來！我警察，你手上拿什麼東西？」警方抓準時機出擊，車手見狀，神色緊張快步往前走，敵不過大批警力，現場即被壓制，並被查扣到2本存摺、1支手機、3片SIM卡等作案證物，其中一人被搜身時，身上還掉出多個護身符，承辦員警搖頭說「帶那麼多個護身符還做壞事，神明也保不了你！」詢後依詐欺罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

斗六警分局長陳鴻忠表示，檢警絕不會派員前往民眾家中監管現金或存摺等金融物品，提醒民眾不要輕信來路不明的電話或說詞，有疑問者可撥165反詐騙專線，或就近至派出所諮詢。

從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝
從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局在詐騙車手身上查扣到2本存摺、1支手機、3片SIM卡等物。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六警分局在詐騙車手身上查扣到2本存摺、1支手機、3片SIM卡等物。記者陳苡葳／翻攝
從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝
從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝
從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝
從桃園千里迢迢到雲林「面交」提款卡的詐騙車手，不知全程遭警監控，作案失敗被逮。記者陳苡葳／翻攝

斗六 詐騙集團 雲林

延伸閱讀

抽水車防汛救災危機四伏 雲林打造專用平台保安全

雲林六房媽本周六起駕過爐儀式簡化 隨香規定看這裡

物價上漲寄養怯步？雲林提高補助 歡迎多元家庭加入

雲林出現今年確診死亡首例 50多歲男居住長照機構

相關新聞

台中獨居婦心臟不適反鎖家中 好鄰居報警協助破門救人

台中市警方在7日接獲民眾報案，張姓老婦因心臟不適向鄰居求助，但因患有失智症，將自己反鎖在家中，警方到場後聯絡消防隊到場評...

國1北向高雄楠梓段 聯結車鋼圈掉落路面造成車流回堵

國道一號北向高雄楠梓路段358.9公里處，今天上午11時許，傳出一輛聯結車站運的巨大鋼圈不慎脫落，導致內側2線車道遭占用...

沒通知就把狗燒了 新北飼主氣得跳腳鬧糾紛

新北市一對夫妻將過世愛犬送到寵物殯儀館準備火化，殯儀館以為已跟妻子談好價格及服務，隨即將其愛犬火化，怎料丈夫抵達殯儀館，...

妙齡女爭鮮狂吃11盤壽司 佯「老母急找」開溜吃霸王餐

台中市黃姓女子在去年底前往爭鮮壽司位於西屯區的分店用餐，在吃了11盤壽司後，將餐盤「倒蓋」，營造店員已完成清點盤數的假象...

2男扮檢警約雲林7旬婦面交提款卡 不知被監控遭警壓制

雲林斗六一名7旬婦人日前接到一通來自「檢警」的電話，稱她的提款卡遭人盜領，需交出提款卡、存摺及印章給警方處理，純樸的婦人...

高雄女偷上萬元飾品卻居隔 警待她解隔採陰才約談

高雄37歲楊姓女子日前到楠梓區德民市場，竊得市值1萬2000元的貴重飾品及提包，事後遭竊業者報警，警方循線通知楊女到案說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。