調查報告/太魯閣號時速123公里撞上大貨車清楚畫面曝光

國家運輸安全委員會於今日舉行「0402台鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故」調查報告發布說明會。該起事故導致49人罹難、213人輕重傷，本次運安會調查報告透過蒐集大量的影像資訊來還原事故時間序及原委，運安會鐵道組召集人李綱坦言，不同紀錄器的時鐘也不同，所以花很多時間在做時間同步，才能還原出最接近事實的畫面，上次事實調查報告中未公開的太魯閣號撞擊大貨車剎那畫面，也在本次說明會中曝光。

根據運安會報告，事故當日施工廠商東新營造工地主任帶領移工於連假停工期間違規進入工地堆置廢輪胎，隨後駕駛大貨車離開西正線明隧道上方平台，於左轉經東正線上方之施工便道斜坡向下行駛過程中，未適當匹配離合器與油門操控量，造成大貨車熄火，且因電瓶電量流失及蓄電效能不佳，無法再次發動，大貨車遂停止於施工便道斜坡上。

工地主任要求移工將工地內挖掘機行駛至大貨車左側，欲利用兩電瓶相接之方式重新發動大貨車，受限於接電線長度，工地主任使用吊帶連接挖掘機挖斗上之掛勾與大貨車左側立柱，於未固定挖斗掛勾端吊帶下，操作挖掘機拖移大貨車左移靠近挖掘機；且工地主任與移工均未持有重機械挖掘機操作職類技術士證。

因吊帶未固定，約大貨車於9點27分5秒時脫離挖斗掛勾，破壞原吊帶負載與大貨車重量之靜力平衡，且因施工便道坡度達12.6度，鋪面覆蓋泥土及砂石，輪胎與鋪面間摩擦力無法阻止大貨車向下滑動，上述一連串因素加上該施工便道未設有安全護欄，未能阻止大貨車由施工便道滑落邊坡，最終停止於東正線軌道上。

然而，工地主任未攜帶台鐵局花蓮工務段人員於事故前借予之手持式行調無線電，無法使用行調無線電之緊急通話鍵，及時與列車司機員、車站值班人員或綜合調度所人員通話，使列車減速或停止。