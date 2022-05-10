高雄女偷上萬元飾品卻居隔 警待她解隔採陰才約談

高雄37歲楊姓女子日前到楠梓區德民市場，竊得市值1萬2000元的貴重飾品及提包，事後遭竊業者報警，警方循線通知楊女到案說明，恰巧遇上人正在居家隔離，警方告知後，待解除隔離確保快篩陰性才在昨天到案，並坦承行竊，警詢後，將她依竊盜罪嫌函送。

楠梓警分局右昌派出所4月29日下午4時許，接獲市場銀飾業者報案稱，忙於擺攤、陳列商品時，有市值1萬2000元的貴重飾品及提包遭竊。

警方獲報展開調查，過濾現場各入口處監視器，找到一名身穿外套，手上又披有一件白色外套的楊女，在案發地來回閒晃，形跡可疑，認為他涉嫌重大，並通知人到案說明。

由於楊女就讀國中的兒子，班上有同學確診，仍在居家隔離，警方只好等人隔離期滿，確保快篩陰性，並且做好防疫，才讓他在昨天到案說明，並完成相關筆錄製作。