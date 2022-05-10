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影／新北車停月餘沒開 詭異側翻路中央 真相超傻眼

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市雷姓男子上月初車停泰山區某處停車場，接連一個月沒再開過。上周五（6日）凌晨，突接到警方來電，其車自撞側翻路上。雷男一頭霧水匆匆到場，見愛車側翻路上，向警表示「他已一個月沒開車了…」經警追查原是竊賊所為，並於昨天逮到人，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，上周五（6日）凌晨1時20分左右，新北市新莊區中環路與磚雅厝路口，發生一起汽車自撞側翻意外，不過，警方獲報到場，卻不見駕駛身影，一度懷疑駕駛是不是酒駕肇逃，警以車籍資料聯繫上雷姓車主（29歲），不過雷男卻一頭霧水否認，隨後便趕到現場查看。

雷男趕抵見愛車滿身凹損、擋風玻璃碎裂，側翻路中央，一臉不可置信向警說「我車停在停車場內，一個月都沒開過……」經警調閱車禍地點沿線監視器畫面，發現車禍肇事前20分鐘，有人從3.3公里外，泰山區貴子路與明志路口一處停車場，把車開走。

警方比對監視器畫面，開車人並非雷男，而是一名蔡姓男子（44歲），雷男不認識蔡男，警研判車是蔡男所偷。昨天（9日）下午3時許，警循線於蔡男位於泰山區明志路三段家中逮人帶回偵辦，偵詢時，蔡男坦承偷車，辯稱只是要代步用，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

蔡嫌在3.3公里外偷車，卻駕車失控自撞側翻。記者曾伯愷／翻攝
蔡嫌在3.3公里外偷車，卻駕車失控自撞側翻。記者曾伯愷／翻攝
蔡嫌在3.3公里外偷車，卻駕車失控自撞側翻。記者曾伯愷／翻攝
蔡嫌在3.3公里外偷車，卻駕車失控自撞側翻。記者曾伯愷／翻攝
警方在車禍現場找不到駕駛，一度懷疑是駕駛酒駕肇逃。記者曾伯愷／翻攝
警方在車禍現場找不到駕駛，一度懷疑是駕駛酒駕肇逃。記者曾伯愷／翻攝

停車場 監視器

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