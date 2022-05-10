詐騙層出不窮推陳出新 警所長晚上當放送頭宣導別受騙

詐騙案件層出不窮、手法又不斷推陳出新，許多民眾受害，尤其鄉下地區年長者更多；台南新化警分局抓不勝抓，指派各分駐派出所長在民眾吃晚飯休息時段直接到各村里廣播，説明各種詐騙手法、順便講解各種老人家更容易發生的交通事故，希望以「所長專業放送」、讓民眾不出門也能了解如何防詐騙及交通安全的重要。

警方表示，歹徒常偽裝成正義檢警、理財專業人士，或以正妹貼圖等美麗包裝、動人的話術行騙；尤其鄉間年長者「更多因生理機能退化，易受騙外出交通事風險也高」，因新化分局轄區大多仍為鄉村形態，民風純樸、居民生活單純，考量高齡者較不善用臉書、LINE等社群軟體，疫情期間警民互動往機會減少，決定主動到各社區放送。

新化分局表示，整理近來各種常見假投資、假消費、假檢警、假交友及疫情期間曾發生詐騙型態、手法，及轄內易生肇事時段、路段以及肇事原因；請新化，唪口，知義，那拔，山上，左鎮等在地所長用晚上民眾下班在家用餐休息時段，到各里擴音站廣播直接講解給里民聽。

警方表示，里民在里內大聲公突然聽到所長關心的提醒及親切的叮嚀，感受到員警的用心，一致肯定這個作法、達到了宣導的效果。