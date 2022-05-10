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內灣吊橋凌晨疑遭人惡意縱火 橋面破大洞焚毀暫時封閉

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣內灣老街景點之一的內灣吊橋，今天凌晨4時許疑似遭不明人士縱火，導致橋面陷入燃燒，火光在天未亮的清晨特別顯眼，燃燒的橋面甚至不斷剝落掉落下方，消防分隊獲報緊急將火勢撲滅，但木製橋面已被燒出大洞，目前暫時封閉無法通行。

內灣吊橋長147公尺，是早年內灣老街通往南坪最重要的交通要道，因橋面跨越油羅溪，成為不少遊客欣賞溪谷的熱門景點，近年在鄉公所維護下，陸續經過整修，並且加寬橋面，甚至可供機車通行。

沒想到就在今天清晨北側橋面突然起火，縣議員張良印氣憤指出，疑似遭人惡意縱火，造成橋面大面積破損，雖然第一時間消防人員已將明火撲滅，沒想到上午7時許竟然再度復燃，木製橋面不斷冒出白煙。

目前吊橋已暫時封閉，並通報相關單位處理，提醒民眾暫時勿行經內灣吊橋，遊客短時間內恐怕來到內灣老街少了一處可看的景點，同時橫山警分局將介入調查人為縱火可能，調閱周邊監視器查看是否有可疑人車。

內灣吊橋橋面起火，燃燒的木製結構甚至不斷掉落下方。圖／縣議員張良印提供
內灣吊橋橋面起火，燃燒的木製結構甚至不斷掉落下方。圖／縣議員張良印提供
內灣吊橋疑遭惡意縱火橋面部分焚毀，目前已暫時封閉禁止通行。圖／縣議員張良印提供
內灣吊橋疑遭惡意縱火橋面部分焚毀，目前已暫時封閉禁止通行。圖／縣議員張良印提供

內灣 吊橋 老街

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