影／汐止男愛慕髮型師早上「尾隨」上班 被逮時喊：我有病

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市劉姓男子愛慕髮型師趙姓女子已久，昨天早上尾隨對方上班，趙女發現後大呼救命，路人見狀幫忙壓制，反遭他持剪刀畫傷；警方迅速趕抵，將犯嫌壓制逮捕。劉男警詢時稱自己有精神問題，「不清楚到底做了什麼」，被依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，劉男（65歲）過去曾至趙女（44歲）上班的理髮店剪髮，因告白被拒，但仍愛慕情深，8日早上10點10分，趁對方上班時，一路尾隨至汐止區大同路二段312巷16弄口，趙女發現有異，大呼「不要跟蹤我，救命」，吸引路人呂姓男子和王姓男子目光，2人見義勇為幫忙阻擋、壓制。

劉男被擋，怒氣大發，從身上掏出預藏剪刀攻擊2人，呂、王男不怕對方持刀械，合力將他壓制在地，並緊急報警；壓制途中遭畫傷，幸經包紮後無大礙。

警方獲報3分鐘趕抵，將劉男上銬逮捕，他警詢時不斷強調「我有病」，並稱「不清楚自己到底做了什麼」，不過警方並未發現他有精神障礙等手冊證明；由於傷者2人未對劉男提告傷害，又趙女沒有受傷，警詢後依恐嚇罪嫌將劉男送辦。

出人意料的是，警方依程序對犯嫌快篩，劉男竟成陽性確診，警方不敢大意，緊急對現場處理2名警員快篩，所幸均是陰性，虛驚一場。

新北市汐止區昨天早上有女子遭陌生男子尾隨，警民合力壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區昨天早上有女子遭陌生男子尾隨，警民合力壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區昨天早上有女子遭陌生男子尾隨，警民合力壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區昨天早上有女子遭陌生男子尾隨，警民合力壓制逮捕。記者翁至成／翻攝

恐嚇 汐止

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