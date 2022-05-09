快訊

九宮格停課新制被罵翻！教育部粉專沉寂兩天 晚間發文又被網友洗版

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／聯結車急煞大鋼管爆衝刺穿2車 休旅車一家5口釀2傷

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

今天傍晚宜蘭頭城鎮濱海路二段發生一起嚇人的交通事故，聯結車蕭姓駕駛眼見前方紅燈急踩煞車，載運的鋼管猛力往前衝，其中一根大鋼管竟刺穿聯結車駕駛室及擋風玻璃，再刺入前方一輛休旅車，造成前車駕駛及後座10歲女孩被破碎玻璃噴濺受傷。

這起離奇車禍引來附近民眾圍觀，議論紛紛。經調查，52歲蕭姓男子開著載滿大型鋼管聯結車，疑似沒有綁緊，在停紅燈煞車時造成鋼管脫落，有的散落路面，其中一根直徑20公分、10多公尺長的鋼管穿過駕駛前方擋風玻璃，再刺入前方休旅車，造成車內一家5口中的父親及女兒受傷送醫救治。

當時休旅車上一家5口看見車後窗突然被插入鋼管，驚嚇尖叫，所幸後座3名小孩沒被大鋼管刺中，但45歲趙姓父親駕駛頭部擦傷，後座上10歲女兒頭部流血，2人意識清楚，送到杏和醫院治療，雙方駕駛酒測值為零，詳細肇事原因正調查中。

宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管脫落，其中一根爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／警方提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管脫落，其中一根爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／警方提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／消防局提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／消防局提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／警方提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／警方提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／消防局提供
宜蘭頭城鎮濱海路二段發生聯結車緊急煞車停紅燈，後方載運鋼管爆衝刺穿車頭，再刺入前面的休旅車，造成前車一家5口有2人受傷。圖／消防局提供

休旅車 擋風玻璃

延伸閱讀

聯結車撞飛3貼母女害11歲女童喪命 駕駛過失致死起訴

影／休旅車屏東鄉道奪命 害人母親節魂斷街頭

影／休旅車失控撞6汽機車 老翁門口納涼也被撞倒

國道1號小貨車追撞聯結車 駕駛受困變形車頭骨折送醫

相關新聞

夫載妻就醫忘了帶證件 欲下交流道遇死刼釀一死一傷

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，警方初步調查發現，死者68歲何...

不滿奧客租車不付錢還肇事 租車行老闆出奇招反觸法

在新北市新店區開設租車行的翁姓男子，因不滿梁姓男子日前向他租車未付款還出車禍不賠償，決定出奇招，將梁男當時租車所簽下的「...

今年首艘陸船越界抽砂遭扣押 船上10人羈押獲准

月前「華益9號」大陸籍抽砂船，越界至我國專屬經濟海域盜採海砂，經橋頭地檢署與海巡署艦隊分署等單位，於高雄市興達港外93海...

高雄中山四路要道車禍 公車疑煞車不及撞4機車釀3傷

高雄市小港區今天晚上近6點的下班尖峰時段發生一起車禍，一輛公車行經中山四路和民意路口時，疑煞車不及，車頭擦撞前方4輛機車...

影／聯結車急煞大鋼管爆衝刺穿2車 休旅車一家5口釀2傷

今天傍晚宜蘭頭城鎮濱海路二段發生一起嚇人的交通事故，聯結車蕭姓駕駛眼見前方紅燈急踩煞車，載運的鋼管猛力往前衝，其中一根大...

桃園蘆竹客運撞電箱 司機疑忘拉手煞車到對街上廁所

桃園市蘆竹區今傍晚發生客運車禍，藍姓男子駕駛5203A客運臨停六福路上，到對街超商上廁所，疑忘記拉手煞車，車輛失控撞上路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。