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影／聯結車急煞大鋼管爆衝刺穿2車 休旅車一家5口釀2傷
今天傍晚宜蘭頭城鎮濱海路二段發生一起嚇人的交通事故，聯結車蕭姓駕駛眼見前方紅燈急踩煞車，載運的鋼管猛力往前衝，其中一根大鋼管竟刺穿聯結車駕駛室及擋風玻璃，再刺入前方一輛休旅車，造成前車駕駛及後座10歲女孩被破碎玻璃噴濺受傷。
這起離奇車禍引來附近民眾圍觀，議論紛紛。經調查，52歲蕭姓男子開著載滿大型鋼管聯結車，疑似沒有綁緊，在停紅燈煞車時造成鋼管脫落，有的散落路面，其中一根直徑20公分、10多公尺長的鋼管穿過駕駛前方擋風玻璃，再刺入前方休旅車，造成車內一家5口中的父親及女兒受傷送醫救治。
當時休旅車上一家5口看見車後窗突然被插入鋼管，驚嚇尖叫，所幸後座3名小孩沒被大鋼管刺中，但45歲趙姓父親駕駛頭部擦傷，後座上10歲女兒頭部流血，2人意識清楚，送到杏和醫院治療，雙方駕駛酒測值為零，詳細肇事原因正調查中。
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