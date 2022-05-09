快訊

九宮格停課新制被罵翻！教育部粉專沉寂兩天 晚間發文又被網友洗版

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

男偷宮廟香爐回家用自家神明不肯 歸還遭警攔人贓俱獲

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣鹿草鄉1處宮廟香爐4月初遭竊，水上分局以車追人，在下潭地區發現涉案唐姓男子，他向警方供稱，行竊時曾擲茭取得神明同意，才把香爐拿回家使用，但是自家神明卻一直不同意，所以把所竊得香爐放車上找機會要歸還，卻被警先查獲。

嘉義縣鹿草鄉下麻村1處宮廟香爐4月初遭竊，村民議論紛紛，鹿草分駐所長林進笙得知後立即派員沿途調閱路口監視器過濾清查，發現40初歲唐姓男子駕駛1輛自小客車涉重嫌，時常在鹿草鄉下潭地區出沒。

事發後兩天，警員林家億與吳宜靜於中午時分在163線27.3公里處時巡邏，發現唐男駕自小客車，上前攔查，竊嫌看見警察心裡自知難逃法網，就主動交付所竊的香爐並坦承犯行。

唐男向警方表示，行竊時有擲杯取得神明同意，才把香爐拿回家，欲供自家神明使用，但是自家神明卻一直不同意，所以把所竊來的香爐放在車上找機會要歸還，未想卻被警先查獲。檢警也依竊盜罪起訴唐男。

唐姓男子偷宮廟香爐要回家給自家神明用，原欲歸還但途中遭警攔查，「人贓俱獲」。記者莊祖銘／翻攝
唐姓男子偷宮廟香爐要回家給自家神明用，原欲歸還但途中遭警攔查，「人贓俱獲」。記者莊祖銘／翻攝
唐姓男子偷宮廟香爐要回家給自家神明用，原欲歸還但途中遭警攔查，「人贓俱獲」。記者莊祖銘／翻攝
唐姓男子偷宮廟香爐要回家給自家神明用，原欲歸還但途中遭警攔查，「人贓俱獲」。記者莊祖銘／翻攝
水上分局警方調閱沿線監視器，發現唐男常駕駛黑色轎車出沒鹿草鄉下潭地區。記者莊祖銘／翻攝
水上分局警方調閱沿線監視器，發現唐男常駕駛黑色轎車出沒鹿草鄉下潭地區。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 警察 監視器

延伸閱讀

嘉義縣議會爆職員確診 議員未受波及、全棟大清消

嘉義縣今增181人確診 最小10個月、最年長85歲

黃元澈、溫宗翰／文化資產鬧雙胞：十八庄在地人深陷「恐怖情人」夢魘

清水警10年前助祈福 她今年大甲媽集189個宮廟章送平安

相關新聞

影／聯結車急煞大鋼管爆衝刺穿2車 休旅車一家5口釀2傷

今天傍晚宜蘭頭城鎮濱海路二段發生一起嚇人的交通事故，聯結車蕭姓駕駛眼見前方紅燈急踩煞車，載運的鋼管猛力往前衝，其中一根大...

高雄中山四路要道車禍 公車疑煞車不及撞4機車釀3傷

高雄市小港區今天晚上近6點的下班尖峰時段發生一起車禍，一輛公車行經中山四路和民意路口時，疑煞車不及，車頭擦撞前方4輛機車...

桃園蘆竹客運撞電箱 司機疑忘拉手煞車到對街上廁所

桃園市蘆竹區今傍晚發生客運車禍，藍姓男子駕駛5203A客運臨停六福路上，到對街超商上廁所，疑忘記拉手煞車，車輛失控撞上路...

桃園蘆竹客運撞翻路邊電箱駕駛送醫 台電搶修中

桃園市蘆竹區稍早發生客運車禍，一輛隸屬長榮巴士的5203A區間車下午5點半行經六福路近長興路口時，疑因手煞車操作失當...

不滿奧客租車不付錢還肇事 租車行老闆出奇招反觸法

在新北市新店區開設租車行的翁姓男子，因不滿梁姓男子日前向他租車未付款還出車禍不賠償，決定出奇招，將梁男當時租車所簽下的「...

夫載妻就醫忘了帶證件 欲下交流道遇死刼釀一死一傷

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，警方初步調查發現，死者68歲何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。