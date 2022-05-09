男偷宮廟香爐回家用自家神明不肯 歸還遭警攔人贓俱獲

嘉義縣鹿草鄉1處宮廟香爐4月初遭竊，水上分局以車追人，在下潭地區發現涉案唐姓男子，他向警方供稱，行竊時曾擲茭取得神明同意，才把香爐拿回家使用，但是自家神明卻一直不同意，所以把所竊得香爐放車上找機會要歸還，卻被警先查獲。

嘉義縣鹿草鄉下麻村1處宮廟香爐4月初遭竊，村民議論紛紛，鹿草分駐所長林進笙得知後立即派員沿途調閱路口監視器過濾清查，發現40初歲唐姓男子駕駛1輛自小客車涉重嫌，時常在鹿草鄉下潭地區出沒。

事發後兩天，警員林家億與吳宜靜於中午時分在163線27.3公里處時巡邏，發現唐男駕自小客車，上前攔查，竊嫌看見警察心裡自知難逃法網，就主動交付所竊的香爐並坦承犯行。