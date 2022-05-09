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澎湖漁船長落海獲救 無人漁船擱淺外傘頂洲

中央社 / 澎湖縣9日電

澎湖「聖再發」漁船今天出海作業，呂姓船長意外落海，自行游泳上岸平安獲救，無人漁船則隨海流漂至外傘頂洲擱淺，岸巡獲報已通知船主協請友船拖回，人船都平安。

澎湖第七岸巡與澎湖海巡隊今天上午接獲「聖再發」漁船家屬請求協尋去向不明的船隻，出動水上摩托車與巡防艇在澎湖吉貝等海掝搜尋。

岸巡指出，呂姓船長上午駕駛「聖再發」漁船出海作業，疑因海上風浪，造成船隻搖晃，呂姓船長不慎落海，憑著泳技自行游至姑婆嶼，並向登島民眾借電話通報，由友船接回吉貝。

另一方面，在呂姓船長落海後，漁船並未熄火，持續開動航行，隨著海流一直漂至外傘頂洲區域擱淺，金馬澎分署勤務指揮中心接獲第五巡防區通報，「聖」船已於第五巡防區三條崙外傘頂洲區域擱淺，並通知呂姓船長，將協請友人拖回，人船都平安。

澎湖 外傘頂洲 海巡

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