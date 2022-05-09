桃園蘆竹客運撞電箱 司機疑忘拉手煞車到對街上廁所

桃園市蘆竹區今傍晚發生客運車禍，藍姓男子駕駛5203A客運臨停六福路上，到對街超商上廁所，疑忘記拉手煞車，車輛失控撞上路邊電箱，導致周圍307戶停電，他本人則無受傷，目前台電人員已至現場搶修中，詳細案情有待調查。

據了解，藍姓男子（57歲）駕駛隸屬長榮巴士的5203A區間客運，下午5點半行經六福路近長興路口時，臨停路邊後下車如廁，疑忘記拉手煞車，導致車輛失控撞翻路邊至少3顆台電電箱，所幸事發時車上無乘客，也無人因此受傷。

轄區警方獲報，已至現場疏導交通，詳細案情正在調查釐清。