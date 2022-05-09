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桃園蘆竹客運撞電箱 司機疑忘拉手煞車到對街上廁所

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區今傍晚發生客運車禍，藍姓男子駕駛5203A客運臨停六福路上，到對街超商上廁所，疑忘記拉手煞車，車輛失控撞上路邊電箱，導致周圍307戶停電，他本人則無受傷，目前台電人員已至現場搶修中，詳細案情有待調查。

據了解，藍姓男子（57歲）駕駛隸屬長榮巴士的5203A區間客運，下午5點半行經六福路近長興路口時，臨停路邊後下車如廁，疑忘記拉手煞車，導致車輛失控撞翻路邊至少3顆台電電箱，所幸事發時車上無乘客，也無人因此受傷。

轄區警方獲報，已至現場疏導交通，詳細案情正在調查釐清。

台電指出，南臨二次變電所17時34分第55饋線小環路跳脫，事故原因為配電設備遭遊覽車撞毀，目前蘆竹區五福路、六福路附近307戶停電，已派員前往搶修中。

台電人員赴現場查看搶修。圖／讀者提供
台電人員赴現場查看搶修。圖／讀者提供
藍姓駕駛下車如廁，疑忘記拉手煞車，導致車輛失控撞翻至少3個電箱。圖／讀者提供
藍姓駕駛下車如廁，疑忘記拉手煞車，導致車輛失控撞翻至少3個電箱。圖／讀者提供

台電 停電 520

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