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欲匯款解除帳戶凍結 男子險遭詐騙警及時協助

中央社 / 台中9日電

台中市許姓男子日前誤信詐騙集團訊息，以為銀行帳戶遭凍結，到銀行要匯款解除凍結，行員發現有異通報警方到場，在員警勸說下許男才發現自己遭騙險匯款，感謝警方及時協助。

台中市政府警察局第一分局今天告訴中央社記者，繼中派出所於5日下午4時多，接獲轄內民族路上某銀行行員來電，稱有民眾欲匯款至他人帳戶，以解除帳戶凍結的問題，疑似遭詐騙，警方立即前往協助。

經警方到場了解，在場的35歲許男向警方表示，日前收到不明人士發送給他的簡訊，內容提及獲得一筆新台幣28萬的資金，他因有資金上的需求，便點選簡訊上的網址，隨即顯示一名「鄭專員」的LINE好友資料並加入。

許男將「鄭專員」加入好友後，依照指示向「鄭專員」申請60萬的貸款，隨後「鄭專員」突然告知許男的資料有誤，名下帳戶遭銀行凍結，要求許男先匯款6萬元到指定帳戶，否則將無法順利撥款。

許男得知後，便前往銀行向行員表示自己的帳戶遭凍結，欲匯款6萬元至「鄭專員」指定的帳戶以解除凍結。行員查覺有異便報請警方協助。且經銀行確認，許男名下帳戶並未遭凍結，員警並不斷勸說許男：「這都是詐騙」。

警方說明，此種「假貸款真詐騙」為常見詐騙手法，詐騙集團以借貸為由使民眾操作手機，讓人誤信自己輸入錯誤，導致帳戶遭凍結，進而掉入陷阱急匯款讓歹徒得手。許男這才相信誤信詐騙集團，並感謝警方及時協助。

警方呼籲，近年詐騙案件層出不窮，民眾若收到不明簡訊切勿輕易點擊連結，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，在遇到可疑的狀況時，可撥打165、110專線確認，避免遭詐。

詐騙集團 台中市 警察

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