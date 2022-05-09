警員扮蜘蛛人 入室搶救獨居男
嘉義市南門派出所警員執行巡邏勤務時，接獲通報朝陽街有民眾在屋內大喊救命，警員前往查看，但大門深鎖，敲門卻沒人回應情況緊急，發現氣窗似乎沒有關緊，擔心屋內人員安全，警員架梯有如電影蜘蛛人般身手鑽進氣窗入室，協助倒在地上獨居男子及時送醫。
警方表示，南門派出所巡佐李文雄、警員韓嘉祐日前執行巡邏勤務時，接獲勤務中心通報，朝陽街有名男子在屋內大喊救命，警方立即趕赴現場，發現該戶大門深鎖，屋內也無人回應，立即聯繫消防隊協助，並向鄰居詢問相關訊息。
經了解該戶為一名中年男子獨自居住在內，平時身體狀況不佳，當日隔壁鄰居聽見屋內有人在喊救命，但是大門深鎖無法進入，所以才報案。
警方了解狀況後，對於屋內住戶一直沒有回應很是擔心，觀察到氣窗似乎沒關緊，狀況危急不待消防人員到場，便先行向隔壁鄰居商借鋁梯，架梯推開氣窗，從氣窗鑽進屋內，發現一名男子倒臥在地上，表情痛苦、四肢無力且無法自行起身，所幸消防人員這時也到場協助，查看該名男子生命跡象穩定、意識清楚後，立即送往附近醫院就醫。
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