不滿奧客租車不付錢還肇事 租車行老闆出奇招反觸法

在新北市新店區開設租車行的翁姓男子，因不滿梁姓男子日前向他租車未付款還出車禍不賠償，決定出奇招，將梁男當時租車所簽下的「違規移轉駕駛人申請書」上署押，以複製方式重製成多份移轉申請書，再填上自己公司的車號，讓梁男代繳違規罰金，被新北地檢署依偽造文書罪起訴。

檢警調查，梁男先前曾向翁男租車出車禍，卻不付款、不賠償，翁男因此決定將租車行車輛被舉發違反道路交通條例的裁罰單轉嫁給梁男當作賠償，他自2016年底開始將梁男先前租車時簽訂的「違規移轉駕駛人申請書」上署押複印，重製成14份轉移申請書，並將租車行車輛受違規罰鍰的車輛車號填入，再將轉移申請書拿到交通事件裁決所提出申請。