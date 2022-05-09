夫載妻就醫忘了帶證件 欲下交流道遇死刼釀一死一傷

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，警方初步調查發現，死者68歲何姓男子載妻子要到台中就醫，疑因妻子證件忘記帶，他正要下交流道迴轉，卻遭後方大貨車追撞而造成夫妻兩人傷亡，肇事真正原因警方調查中。

彰化縣消防局第二大隊表示，今天上午近9點接獲通報，台76線快速道西向東員林匝道口發生車禍，一名68歲何姓駕駛卡在駕駛座，救出時已無生命跡象，乘客62歲詹女臉部與四肢擦傷，兩人均送員林基督教醫院搶救，何男仍傷重不治。

國道三隊表示，今天上午8時41分台76號西向23.5公里處員林匝道口的車禍初步調查，何男今天上午載太太從嘉義走國三接台76線欲往台中就醫，卻在員林匝道口遭後方邱姓司機駕駛的大貨車追撞，何車又偏右推撞到另一輛自小客車，何男的小客車被撞到快成爛鐵，造成何男傷重死亡，妻子詹女頭部撕裂傷送醫。

大貨車司機告訴警方，何男駕駛的小客車在匝道前方減速急停於內側車道，他煞車不及才撞到小客車。不排除是何男要下交流道，卻發現快錯過交流道而急減速，才被後車撞上，真正肇事原因警方釐清中。