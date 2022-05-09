身障機車拋錨卡華中橋 新北警幫他找車行修理助返家

新北市一名7旬老翁，日前騎裝有輔助輪的機車準備返家，卻在華中橋上因不明原因熄火拋錨，卡在車道上不知如何是好；民眾見狀，熱心幫忙報警，警方順利協助他返家，他感激不已。

新北市中和分局中原派出所警員張簡明傑、李俊宏、王冠翔，上月29日獲報華中橋上有民眾需要幫忙，趕抵發現一名老翁在機車上神情慌張，知悉因多次嘗試無法發動，又自身行動不便，無法下車求助，才會停在車道上。

經了解，老翁是要從北市返回新北住處，而機車拋錨若沒有修理，往後行動會很麻煩，員警遂幫忙尋找機車行，順利聯繫到一名本身就是機車行老闆的守望相助隊員。

車行老闆知悉原委，一口答應無償協助修理機車，老翁深深感動，離去前頻頻向員警及車行老闆致謝。