身障機車拋錨卡華中橋 新北警幫他找車行修理助返家
新北市一名7旬老翁，日前騎裝有輔助輪的機車準備返家，卻在華中橋上因不明原因熄火拋錨，卡在車道上不知如何是好；民眾見狀，熱心幫忙報警，警方順利協助他返家，他感激不已。
新北市中和分局中原派出所警員張簡明傑、李俊宏、王冠翔，上月29日獲報華中橋上有民眾需要幫忙，趕抵發現一名老翁在機車上神情慌張，知悉因多次嘗試無法發動，又自身行動不便，無法下車求助，才會停在車道上。
經了解，老翁是要從北市返回新北住處，而機車拋錨若沒有修理，往後行動會很麻煩，員警遂幫忙尋找機車行，順利聯繫到一名本身就是機車行老闆的守望相助隊員。
車行老闆知悉原委，一口答應無償協助修理機車，老翁深深感動，離去前頻頻向員警及車行老闆致謝。
中和警方呼籲，車輛應定期保養，才能確保行車平安，若路途中遇到車輛拋錨，切莫慌張，可先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，維護自身及其他用路人行的安全。
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