快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

身障機車拋錨卡華中橋 新北警幫他找車行修理助返家

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名7旬老翁，日前騎裝有輔助輪的機車準備返家，卻在華中橋上因不明原因熄火拋錨，卡在車道上不知如何是好；民眾見狀，熱心幫忙報警，警方順利協助他返家，他感激不已。

新北市中和分局中原派出所警員張簡明傑、李俊宏、王冠翔，上月29日獲報華中橋上有民眾需要幫忙，趕抵發現一名老翁在機車上神情慌張，知悉因多次嘗試無法發動，又自身行動不便，無法下車求助，才會停在車道上。

經了解，老翁是要從北市返回新北住處，而機車拋錨若沒有修理，往後行動會很麻煩，員警遂幫忙尋找機車行，順利聯繫到一名本身就是機車行老闆的守望相助隊員。

車行老闆知悉原委，一口答應無償協助修理機車，老翁深深感動，離去前頻頻向員警及車行老闆致謝。

中和警方呼籲，車輛應定期保養，才能確保行車平安，若路途中遇到車輛拋錨，切莫慌張，可先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，維護自身及其他用路人行的安全。

新北市一名7旬老翁，日前因機車拋錨卡在華中橋上進退兩難，員警獲報協助他返家。記者翁至成／翻攝
新北市一名7旬老翁，日前因機車拋錨卡在華中橋上進退兩難，員警獲報協助他返家。記者翁至成／翻攝
中和員警幫老翁將裝有輔助輪的機車推下華中橋。記者翁至成／翻攝
中和員警幫老翁將裝有輔助輪的機車推下華中橋。記者翁至成／翻攝
警方找到一名本身是機車行老闆的守望相助隊員，車行老闆無償協助修理機車。記者翁至成／翻攝
警方找到一名本身是機車行老闆的守望相助隊員，車行老闆無償協助修理機車。記者翁至成／翻攝

車道

延伸閱讀

新北+14179「微下降」 侯友宜：反映假日採檢量

新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛

酒駕新法上路 新北首公布1累犯姓名照片

外媒示警台灣夏季將死亡率飆升 侯友宜盼中央支持轉換

相關新聞

夫載妻就醫忘了帶證件 欲下交流道遇死刼釀一死一傷

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，警方初步調查發現，死者68歲何...

不滿奧客租車不付錢還肇事 租車行老闆出奇招反觸法

在新北市新店區開設租車行的翁姓男子，因不滿梁姓男子日前向他租車未付款還出車禍不賠償，決定出奇招，將梁男當時租車所簽下的「...

今年首艘陸船越界抽砂遭扣押 船上10人羈押獲准

月前「華益9號」大陸籍抽砂船，越界至我國專屬經濟海域盜採海砂，經橋頭地檢署與海巡署艦隊分署等單位，於高雄市興達港外93海...

一級保育類猛禽熊鷹 狩獵、棲地破壞鷹羽黑市價格飆漲

保七總隊第八大隊6日在屏東縣來義鄉查獲56歲獵人陳姓男子違法獵捕瀕臨絕種一級保育類動物熊鷹，警方查扣兩個鷹首、至少70根...

女工程師匯40萬投資虛擬貨幣 一個舉動引警揭騙局

高雄市一名沈姓女工程師日前前往鳳山區一家銀行匯款，巧遇巡邏員警，警方見她手持多張匯款單，主動關懷詢問；沈女表示欲匯40萬...

男子南橫山區昏迷送醫不治 高雄台東警消急救超辛苦

台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊都前往救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。