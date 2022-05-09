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女工程師匯40萬投資虛擬貨幣 一個舉動引警揭騙局

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名沈姓女工程師日前前往鳳山區一家銀行匯款，巧遇巡邏員警，警方見她手持多張匯款單，主動關懷詢問；沈女表示欲匯40萬投資虛擬貨幣，警方直覺沈女遇詐騙集團，查詢她匯款的其中一個帳戶，發現是警示帳號，讓沈女大吃一驚，嚇得取消匯款念頭。

鳳山警分局南成所所長林卓材、警員陳家蓁6日上午10時接獲轄區銀行通報護鈔協助，警方先行前往銀行周邊巡視，查看有無可疑人士時，發現沈姓女（41歲）走進銀行，手中拿著多張匯款單，警方當下主動上前關心。

從事工程師的沈女告知警方欲匯款40萬投資虛擬貨幣，對方提供多個帳號供她匯款，表示可享手續費優惠措施，於是聽從對方指示匯款，警方一聽直覺是「假投資」詐騙伎倆，當場一一查詢沈女所出示的帳號，結果查出其中一個帳戶已被列為「警示帳戶」。

沈女當下吃驚對警方說，真的是詐騙！沈女恍然大悟，驚覺投資是騙局，打消匯款念頭；警方提醒沈女，投資理財雖是好事，仍應尋求正確管道，誤輕信廣告或網路小道消息，最後要多方查證，以免受騙。

沈女出示和對方聯絡對話紀錄，對方要求她匯款至指定帳戶，結果警方一查是警示帳戶。記者石秀華／翻攝
沈女出示和對方聯絡對話紀錄，對方要求她匯款至指定帳戶，結果警方一查是警示帳戶。記者石秀華／翻攝
高雄市從事工程師的沈姓女子欲匯款40萬投資虛擬貨幣，警方趨前關心，查出她陷入詐騙集團圈套，其中一個帳戶已被列為警示帳戶。記者石秀華／翻攝
高雄市從事工程師的沈姓女子欲匯款40萬投資虛擬貨幣，警方趨前關心，查出她陷入詐騙集團圈套，其中一個帳戶已被列為警示帳戶。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 理財

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