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男子南橫山區昏迷送醫不治 高雄台東警消急救超辛苦

聯合報 / 記者卜敏正陳弘逸／台東即時報導

台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊都前往救援，上午10時50許抵達現場，據了解，男子搶救中一直未恢復自主呼吸，警消急救並以擔架將楊男搬運下山後送醫急救不治、宣告死亡，詳細死因待檢察官會同法醫相驗。

台東縣消防局表示，接到報案後，第1梯次利稻分隊3名、第2梯次海端分隊3名、第3梯次關山大隊集結5名人員，前往海端鄉關山嶺山登山步道，男子已失去呼吸心跳，救護人員持續實施CPR，使用自動心肺復甦機持續急救，並與高市消、員警以擔架將患者救助搬運中。

據了解，楊姓男子發生事故的地點，剛好位於高雄市與台東縣山區交界處，救難人員從大關山隧道徒步爬山，走約500公尺才接觸到患者，急救後再用單架將楊男搬運下山，再以救護車送醫，因為山路崎嶇、路途遙遠，到達醫院時距離上午報案已超過4小時。

這起事件，引起不少山林愛好者關注，也有人在南橫山林同好群組為患者祈禱，另扣除5月1日南橫開通首日的誤報案件，今天的山友救助，也成為公路開通後，首宗救護案。

台東縣、高雄市警、消今天進入山區救援楊姓山友。記者卜敏正／翻攝
台東縣、高雄市警、消今天進入山區救援楊姓山友。記者卜敏正／翻攝
台東縣、高雄市警、消今天進入山區救援楊姓山友。記者卜敏正／翻攝
台東縣、高雄市警、消今天進入山區救援楊姓山友。記者卜敏正／翻攝

患者 南橫 台東

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