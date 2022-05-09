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基隆苦命母女雙雙確診 女兒萌尋短念頭跑出院返家吞藥

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名婦人確診須住院，女兒擔心若陪病，沒有工作會斷了生計，沒想到不久得知自己也確診，向醫護透露尋短念頭後跑出醫院。警方透過各種管道尋人，發現她已回住處並吞服大量藥物，將她送醫，並將轉報市府民政、社政單位介入協助。

基隆警二分局今天表示，東光派出所6日晚間接獲民眾通報有人需要協助。警員呂佳錚等人到場處時，看到1名婦人癱坐地上，女兒陪在身邊顯得無助。

員警訪談後得知婦人新冠肺炎剛確診，須先住院隔離10天，再治療腿部骨折傷害。女兒考量無力雇用看護，若自己陪病照料不去工作，全家就沒有收入，決定讓媽媽居家隔離照顧，沒想到媽媽無法走太遠的路，受困在路旁。

員警勸導這對母女先住院接受治療，並會轉報相關單位給予協助，兩人才搭救護車進醫院。女兒進醫院接受PCR採檢，不久在院內得知自己也確診，情緒失控，向醫護人員表達輕生意圖後，自行離開醫院。

警方接獲衛生局和醫院通報，動員聯繫女子親友，並透過手機定位找人。7日凌晨從女子的友人處得知她已回去住處，馬上過去找人。女子向員警說，已吞食百餘顆止痛藥，警方隨即會同消防局救護人員將她送醫。

警方表示，民眾如有發現危急狀況，可撥打110報案專線求助，並會將這對母女的處境轉告里長等單位，希望民政、社政單位加強關懷，並提供必要協助。

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基隆市1名婦人確診，女兒陪她走回家隔離照護時，疑骨折無力行走，員警獲報前往協助。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人確診，女兒陪她走回家隔離照護時，疑骨折無力行走，員警獲報前往協助。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人確診，女兒陪她走回家隔離照護時，疑骨折無力行走，員警獲報前往協助。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名婦人確診，女兒陪她走回家隔離照護時，疑骨折無力行走，員警獲報前往協助。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1對母女確診，女兒情緒不穩，向醫護表達輕生念頭後離開醫院，員警隔天凌晨在住處找到她。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1對母女確診，女兒情緒不穩，向醫護表達輕生念頭後離開醫院，員警隔天凌晨在住處找到她。記者邱瑞杰／翻攝

居家隔離 基隆

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