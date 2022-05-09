影／6旬熱血駕駛兩天一夜直奔南橫 不慎翻車栽入5公尺邊坡

北部兩名男子為欣賞南橫復通的山林美景，前天從新北市汐止奔赴台東夜宿，昨天由台東進入南橫往高雄方向行駛，疑長途駕駛疲勞，不慎在台20線86.5K處車輛偏離道路，導致整輛車栽入5公尺深邊坡，所幸，兩人皆無受傷，自行脫困，也無飲酒情勢，詳細事故原因仍待釐清。

六龜警分局桃源分駐所昨天中午11時27分接獲通報稱，有民眾開車行經南橫公路86.5k處，車輛不慎滑落約5公尺深邊坡，警方獲報後，隨即派員前往救援。

據了解，兩人賴自新北市，於5月7日從汐止區出發至台東夜宿，8日即從台東管制站進入南橫公路，疑似長途駕駛疲勞，才會在台20線86.5K處發生事故。