大火過後7個月…高雄城中城快拆完 許多受災戶善款將用盡

去年10月高雄城中城大樓大火釀46人死亡，建物被鑑定為危樓，去年12月啟動拆除作業，原址改建公園，市府今晚到鹽埕區辦公民參與說明會。城中城樓高12層，已逐層往下拆到1樓，遭祝融的建物快拆完，有住戶不諱言「很多人手邊善款也差不多用完了」，也有住戶對新環境不太適應，城中城住戶凝聚力還在，常聚集在公園聊天，許多人對未來感到茫然，只能走一步算一步。

市府透過善款發給受災戶租金補貼，每月1萬5千元，期限是2年，加上一筆採購家具家電補貼35萬，等於受災者每戶可領到70多萬。高雄市社會局副局長葉玉如說，發善款時有告知用途，但各家戶要怎麼運用，確實很難管制，也需要保有一些彈性，有人善用這筆錢添購生財工具創業，也有人去學一技之長，若個案生活還沒穩定下來，社工會持續追蹤。

火災發生迄今近7月個，許多人關心城中城住戶都好嗎？趙姓住戶說，住戶大多是中高齡，習慣過著無拘無束日子，部分人有社福身分，長期靠補助過活，「許多人不曾一次拿過那麼多錢」，若沒存著或做規畫，很快就花完。

有住戶說，許多住戶選擇租屋在城中城附近鹽埕區，即使有棲身之處，許多人生活還是不習慣，想念過去在城中城的日子。每天一早，城中城昔日住戶聚在三角公園聊天，彼此凝聚力還在。

趙姓住戶說，部分住戶是樂天派，也有人一直走不出火災陰霾，有人因此得憂鬱症，情緒低落。她自己從事土木行業，鼓勵有一技之長住戶謀職，有些人生活步調較隨興，習慣自由自在生活，頂多打零工賺點零用錢。

也不是每一位城中城住戶都對未來感到茫然，一名帶著8歲女兒逃離火場的單親媽媽，重生後，持續當清潔員養家，女兒也回學校就學，她說「平安在一起就是幸福」，這名單親媽經歷火災劫難後，和家人關係更緊密。

人安基金會高雄平安站站長林松柏說，他擔心2年過後，這群城中城住戶更老了，手上租金補貼也用完，這群人的生計、就業問題要如何銜接，建議社政、衛政及勞工單位早一點預備、規畫，提供整合性服務，才不會讓這群人在社會體制下繼續飆漂泊。

高雄平安站就在城中城大樓旁，近來不少城中城昔日住戶會到平安站取便當，受城中城事件、疫情、俄烏戰爭等因素影響，高雄平安站今年以來善款銳減百餘萬，運作更艱辛。