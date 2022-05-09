南橫賞景車滑落5公尺深邊坡 警火速救援
家住新北汐止的68歲詹姓老翁與鄭姓友人，日前從新北市駕車至南橫梅山欣賞風景，8日駕車不慎在台20線86.5K處滑落5公尺深邊坡，所幸緊急向警方求救脫困並無大礙。
南橫公路台20線高雄梅山口至台東向陽路段，5月1日復通，吸引眾多遊客上山朝聖。詹、鄭兩人7日出發夜宿台東夜宿，8日從台東管制站進入南橫公路，當天中午11時27分行駛至南橫公路86.5k處，疑長途駕駛，不慎滑落約5公尺深邊坡。
轄區高市六龜警分局桃源分駐所副所長吳紘箖、警員陳子文獲報抵達現場救助，所幸兩人都未受傷，經實施酒測值0mg/L。
六龜分局長陳膺方呼籲用路人出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況，同時行前蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，可下載幸福公路APP查詢所有用路問題，即時掌握道路資訊。
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