快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

張姓男子今天中午12點5分，開小貨車行經汐止區水碓街與汐科路口，疑因未注意路況，出路口時直接撞上直行的機車騎士，騎士噴飛，所幸僅有擦挫傷無大礙。

汐止警方獲報趕抵，發現小貨車駕駛張男（34歲）行駛支線道時，並未減速就駛出路口，撞上傅姓男機車騎士（46歲），經查雙方無酒駕，惟傅男全身多處擦挫傷，依規定以A2交通事故受理。

有民眾將私人行車紀錄器影像，上傳至臉書社團「汐止集團」，提醒大家行經路口要注意，也引發民眾討論，有網友說「沒有紅綠燈，那裡常常車禍」，有人說「這路口由水錐街出來的幾乎看不到左邊有沒車，視線都擋住了，應該要改善」，甚至有人指出「水確街口地面有個『停』，透過反光鏡確認無車再通過」。

汐止分局交通分隊長胡吉宏呼籲，駕駛開車應專注，遵守交通規則，不疲勞駕駛、不搶快、不強行通過路口，以維自身安全。

新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天中午發生小貨車撞上機車事故。記者翁至成／翻攝

汐止 機車騎士

延伸閱讀

外媒示警台灣夏季將死亡率飆升 侯友宜盼中央支持轉換

國中生也要具備勞權意識 新北勞權種籽師資培訓營開課

陳時中說雙北快篩劑還有餘 侯友宜：新北還是要靠自己

藏身都市的森林祕境中和自強公園 3登山路線供選擇

相關新聞

上巿公司金寶電子 告前總經理沈軾榮洩漏營業秘密

金寶電子工業公司改選董事，認為遭有心人士惡意抹黑，決定嚴正反擊並揭露真相，以維護股東權益，今天下午由總經理陳威昌代表公司...

大火過後7個月…高雄城中城快拆完 許多受災戶善款將用盡

去年10月高雄城中城大樓大火釀46人死亡，建物被鑑定為危樓，去年12月啟動拆除作業，原址改建公園，市府今晚到鹽埕區辦公民...

山友南橫山區失去呼吸心跳 高雄台東警消接力急救下山

住台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊獲報前往...

新北七旬老婦母親節失聯機車停圳邊 今上午撈獲遺體

新北市1名罹患憂鬱症的73歲丁姓老婦，昨天母親節晚上獨自外出，家屬後來在二重疏洪道圳渠邊找到機車，報案協尋。消防隊出動船...

高雄街頭上演拖把和啞鈴「對決」 男女主角身分曝光

高雄市新興區五福一路昨日傍晚上演一齣「好神拖」和「啞鈴」對決的戲碼，只見一名短髮女子拿著拖把直逼穿著吊嘎、拿著啞鈴的男子...

新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛

張姓男子今天中午12點5分，開小貨車行經汐止區水碓街與汐科路口，疑因未注意路況，出路口時直接撞上直行的機車騎士，騎士噴飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。