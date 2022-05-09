聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛
張姓男子今天中午12點5分，開小貨車行經汐止區水碓街與汐科路口，疑因未注意路況，出路口時直接撞上直行的機車騎士，騎士噴飛，所幸僅有擦挫傷無大礙。
汐止警方獲報趕抵，發現小貨車駕駛張男（34歲）行駛支線道時，並未減速就駛出路口，撞上傅姓男機車騎士（46歲），經查雙方無酒駕，惟傅男全身多處擦挫傷，依規定以A2交通事故受理。
有民眾將私人行車紀錄器影像，上傳至臉書社團「汐止集團」，提醒大家行經路口要注意，也引發民眾討論，有網友說「沒有紅綠燈，那裡常常車禍」，有人說「這路口由水錐街出來的幾乎看不到左邊有沒車，視線都擋住了，應該要改善」，甚至有人指出「水確街口地面有個『停』，透過反光鏡確認無車再通過」。
汐止分局交通分隊長胡吉宏呼籲，駕駛開車應專注，遵守交通規則，不疲勞駕駛、不搶快、不強行通過路口，以維自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言