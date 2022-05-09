新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛

張姓男子今天中午12點5分，開小貨車行經汐止區水碓街與汐科路口，疑因未注意路況，出路口時直接撞上直行的機車騎士，騎士噴飛，所幸僅有擦挫傷無大礙。

汐止警方獲報趕抵，發現小貨車駕駛張男（34歲）行駛支線道時，並未減速就駛出路口，撞上傅姓男機車騎士（46歲），經查雙方無酒駕，惟傅男全身多處擦挫傷，依規定以A2交通事故受理。

有民眾將私人行車紀錄器影像，上傳至臉書社團「汐止集團」，提醒大家行經路口要注意，也引發民眾討論，有網友說「沒有紅綠燈，那裡常常車禍」，有人說「這路口由水錐街出來的幾乎看不到左邊有沒車，視線都擋住了，應該要改善」，甚至有人指出「水確街口地面有個『停』，透過反光鏡確認無車再通過」。