竹竿兜衣架 苗警幫老婦人勾撈回黃金佛祖手鍊

警察為民服千務千百款，苗栗警察分局北苗派出所警員林錦鉦、莊翔媛日前出任務，就地取材竹竿兜衣架，幫忙83歲邱姓老婦人勾撈掉落的黃金佛祖手鍊，老婦人失而復得，一再感謝警察熱心。

苗栗分局今天指出，邱姓老婦人平日獨居在家，5月4日下午5點左右開窗時，穿戴多年的黃金手鍊鬆脫，掉入屋後的大水圳，水圳有1層樓高，水圳邊雜草叢生、布滿青苔，又沒有道路可以靠近，老婦人苦無辦法，只好求助警方。