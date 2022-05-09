竹竿兜衣架 苗警幫老婦人勾撈回黃金佛祖手鍊
警察為民服千務千百款，苗栗警察分局北苗派出所警員林錦鉦、莊翔媛日前出任務，就地取材竹竿兜衣架，幫忙83歲邱姓老婦人勾撈掉落的黃金佛祖手鍊，老婦人失而復得，一再感謝警察熱心。
苗栗分局今天指出，邱姓老婦人平日獨居在家，5月4日下午5點左右開窗時，穿戴多年的黃金手鍊鬆脫，掉入屋後的大水圳，水圳有1層樓高，水圳邊雜草叢生、布滿青苔，又沒有道路可以靠近，老婦人苦無辦法，只好求助警方。
林錦鉦、莊翔媛趕赴現場，就地取材曬衣竹竿、衣架，用細繩綁緊製作成長勾，2人輪流從鐵窗縫隙，花了半個小時，終於將手鍊撈起，老婦人的手鍊失而復得，苗栗分局指出，員警相當機警，同理心及積極熱忱的態度為民服務值得肯定。
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