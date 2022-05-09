疑未注意車況 3車追撞貨車側翻 司機爬出脫困

台北市大度路三段今早8時許發生3車追撞事故，其中第2輛小貨車側翻，幸好駕駛自行脫困，受輕傷拒絕送醫。北投交通分隊指出，現場路口號誌由紅燈轉綠燈，前方車輛準備起步，後方3車疑似未注意車前狀況肇事，3名駕駛無酒駕，肇事原因待釐清。

大度路三段今早8點7分，路口號誌為紅燈轉綠燈，車輛正準備起步，黃姓小貨車駕駛疑似未注意前方車輛正在減速，車頭撞上前方小貨車，造成小貨車向前追撞自小客車，造成3車車禍。