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地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

疑未注意車況 3車追撞貨車側翻 司機爬出脫困

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大度路三段今早8時許發生3車追撞事故，其中第2輛小貨車側翻，幸好駕駛自行脫困，受輕傷拒絕送醫。北投交通分隊指出，現場路口號誌由紅燈轉綠燈，前方車輛準備起步，後方3車疑似未注意車前狀況肇事，3名駕駛無酒駕，肇事原因待釐清。

大度路三段今早8點7分，路口號誌為紅燈轉綠燈，車輛正準備起步，黃姓小貨車駕駛疑似未注意前方車輛正在減速，車頭撞上前方小貨車，造成小貨車向前追撞自小客車，造成3車車禍。

2輛貨車的擋風玻璃碎裂，黃司機的貨車車頭毀損變形，謝姓司機的貨車當場側翻，幸好謝男爬出車外自行脫困，身受輕傷但拒絕送醫。張姓自小客車駕駛則稱，看到前方車輛減速有踩煞車，但就被後方撞上。全案3駕駛無酒駕，肇事原因尚待釐清。

北市大度路三段發生3車追撞事故，第二輛貨車翻車，幸好司機自行脫困。記者蕭雅娟／翻攝
北市大度路三段發生3車追撞事故，第二輛貨車翻車，幸好司機自行脫困。記者蕭雅娟／翻攝
北市大度路三段發生3車追撞事故，第二輛貨車翻車，幸好司機自行脫困。記者蕭雅娟／翻攝
北市大度路三段發生3車追撞事故，第二輛貨車翻車，幸好司機自行脫困。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 北投

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