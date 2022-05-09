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熊鷹羽毛價高男子屏東山區盜獵 警逮人偵辦

中央社 / 屏東縣9日電

瀕臨絕種保育類一級野生動物熊鷹，因羽毛有權力象徵，每根市場行情萬元起跳，陳姓男子涉在屏東來義鄉山區違法獵捕後製作成頭飾，導致熊鷹死亡，警方逮捕後，依法偵辦。

保七總隊第八大隊長梁家賢今天接受媒體訪問表示，日前獲報在屏東縣來義鄉山區有違法獵捕熊鷹情形，立即成立專案小組訪查、蒐證，鎖定陳姓男子涉有重嫌，6日查緝到案，並查扣熊鷹相關產製品及捕獸鋏等相關犯罪工具。

梁家賢指出，陳嫌為謀取自己利益，利用捕獸鋏捕捉熊鷹，並拔取其羽毛及利用其它身體部位製作頭飾等飾品，導致熊鷹死亡，嚴重影響熊鷹保育成效。全案調查後，將依違反野生動物保育法移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

保七總隊第八大隊表示，熊鷹的羽毛有權力象徵，羽毛市場行情從每根新台幣1萬元起跳，三角黑斑清晰的第5、6根鷹羽在坊間甚至喊價達5至6萬元。

此外，為保育熊鷹，屏東林區管理處也與屏東科技大學共同推廣熊鷹仿羽的繪製技術，希望利用仿羽推廣同時，保留傳統文化並兼顧保育野外熊鷹族群。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳告訴中央社記者，熊鷹被列為瀕臨絕種保育類一級野生動物，為台灣最壯碩的留棲性猛禽，生息環境通常需要較大面積原始森林，生態調查推估全台熊鷹數量僅剩不到500對，在部分傳統文化部落被視為「聖鳥」。

屏東縣 傳統文化

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