快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義博茶會防疫誤把酒精當額溫槍用 她灼傷眼告傷害

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣某人力派遣公司員工葉姓女子在嘉義縣政府舉辦的「高山茶都·嘉義」2020博茶會活動中，擔任接待員負責為進入會場民眾量額溫及噴灑酒精消毒，有潘姓婦人帶著女兒前來參觀，葉女涉嫌錯把消毒酒精當額溫槍使用，將消毒酒精往潘婦臉部噴灑，造成潘婦雙眼化學性灼傷角結膜炎等傷害，潘婦因而提告傷害。

前年11月28日上午，年約24歲的葉女在博茶會活動現場擔任接待人員，同時以雙手分別持有額溫槍及酒精噴霧器，在入口為參觀民眾量測體溫及消毒工作，潘婦在當天上午11時40分許，和如兒一起抵達活動現場，葉女在入口處測量額溫時，不慎將消毒酒精噴霧器當作額溫槍使用，因而將消毒酒精噴灑在潘婦臉部，雙眼因此受有角膜結膜炎、雙眼化學性灼傷角結膜炎、雙眼外傷性眼角膜等傷害。潘婦因此提起傷害告訴。

檢方認為葉女本應注意勿同時以雙手分別持有額溫槍及酒精噴霧器執行量體溫及消工作，以免在體溫時，一時錯置將酒精噴霧器當成額溫槍用，進而造成傷害。葉女在偵查中坦承不諱，並有相關人證、物證及照片佐證，其所為犯刑法過失傷害罪嫌，聲請以簡易判決處刑。

嘉義縣姓女子誤把酒精當額溫槍用，造成民眾灼傷眼提告傷害，嘉義地檢署聲請簡易判決。圖／本報資照片
嘉義縣姓女子誤把酒精當額溫槍用，造成民眾灼傷眼提告傷害，嘉義地檢署聲請簡易判決。圖／本報資照片

酒精 嘉義

延伸閱讀

喝哪一種防疫茶？中醫師：即使國家級配方也要看體質飲

北市親子防疫門診上路首日 家長沒預約急帶小孩衝醫院

國高中確診九宮格匡列惹議 青民協千人連署籲調整作法

嘉義名店誤開「900多萬天價發票」 苦尋2個月終於找到了

相關新聞

上巿公司金寶電子 告前總經理沈軾榮洩漏營業秘密

金寶電子工業公司改選董事，認為遭有心人士惡意抹黑，決定嚴正反擊並揭露真相，以維護股東權益，今天下午由總經理陳威昌代表公司...

大火過後7個月…高雄城中城快拆完 許多受災戶善款將用盡

去年10月高雄城中城大樓大火釀46人死亡，建物被鑑定為危樓，去年12月啟動拆除作業，原址改建公園，市府今晚到鹽埕區辦公民...

山友南橫山區失去呼吸心跳 高雄台東警消接力急救下山

住台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊獲報前往...

新北七旬老婦母親節失聯機車停圳邊 今上午撈獲遺體

新北市1名罹患憂鬱症的73歲丁姓老婦，昨天母親節晚上獨自外出，家屬後來在二重疏洪道圳渠邊找到機車，報案協尋。消防隊出動船...

高雄街頭上演拖把和啞鈴「對決」 男女主角身分曝光

高雄市新興區五福一路昨日傍晚上演一齣「好神拖」和「啞鈴」對決的戲碼，只見一名短髮女子拿著拖把直逼穿著吊嘎、拿著啞鈴的男子...

新北小貨車行駛支線道未減速 直行男騎士被撞飛

張姓男子今天中午12點5分，開小貨車行經汐止區水碓街與汐科路口，疑因未注意路況，出路口時直接撞上直行的機車騎士，騎士噴飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。