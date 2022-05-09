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嘉義博茶會防疫誤把酒精當額溫槍用 她灼傷眼告傷害
嘉義縣某人力派遣公司員工葉姓女子在嘉義縣政府舉辦的「高山茶都·嘉義」2020博茶會活動中，擔任接待員負責為進入會場民眾量額溫及噴灑酒精消毒，有潘姓婦人帶著女兒前來參觀，葉女涉嫌錯把消毒酒精當額溫槍使用，將消毒酒精往潘婦臉部噴灑，造成潘婦雙眼化學性灼傷角結膜炎等傷害，潘婦因而提告傷害。
前年11月28日上午，年約24歲的葉女在博茶會活動現場擔任接待人員，同時以雙手分別持有額溫槍及酒精噴霧器，在入口為參觀民眾量測體溫及消毒工作，潘婦在當天上午11時40分許，和如兒一起抵達活動現場，葉女在入口處測量額溫時，不慎將消毒酒精噴霧器當作額溫槍使用，因而將消毒酒精噴灑在潘婦臉部，雙眼因此受有角膜結膜炎、雙眼化學性灼傷角結膜炎、雙眼外傷性眼角膜等傷害。潘婦因此提起傷害告訴。
檢方認為葉女本應注意勿同時以雙手分別持有額溫槍及酒精噴霧器執行量體溫及消工作，以免在體溫時，一時錯置將酒精噴霧器當成額溫槍用，進而造成傷害。葉女在偵查中坦承不諱，並有相關人證、物證及照片佐證，其所為犯刑法過失傷害罪嫌，聲請以簡易判決處刑。
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