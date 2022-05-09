嘉義博茶會防疫誤把酒精當額溫槍用 她灼傷眼告傷害

嘉義縣某人力派遣公司員工葉姓女子在嘉義縣政府舉辦的「高山茶都·嘉義」2020博茶會活動中，擔任接待員負責為進入會場民眾量額溫及噴灑酒精消毒，有潘姓婦人帶著女兒前來參觀，葉女涉嫌錯把消毒酒精當額溫槍使用，將消毒酒精往潘婦臉部噴灑，造成潘婦雙眼化學性灼傷角結膜炎等傷害，潘婦因而提告傷害。

前年11月28日上午，年約24歲的葉女在博茶會活動現場擔任接待人員，同時以雙手分別持有額溫槍及酒精噴霧器，在入口為參觀民眾量測體溫及消毒工作，潘婦在當天上午11時40分許，和如兒一起抵達活動現場，葉女在入口處測量額溫時，不慎將消毒酒精噴霧器當作額溫槍使用，因而將消毒酒精噴灑在潘婦臉部，雙眼因此受有角膜結膜炎、雙眼化學性灼傷角結膜炎、雙眼外傷性眼角膜等傷害。潘婦因此提起傷害告訴。