山友南橫山區失去呼吸心跳 高雄台東警消接力急救下山

住台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊獲報前往救援，上午10時許抵達現場，據了解，楊搶救中一直未恢復自主呼吸，警消持續急救並以擔架將楊男搬運下山，事故原因警方調查中。

台東縣消防局表示，接到報案後，第1梯次利稻分隊3名、第2梯次海端分隊3名、第3梯次關山大隊集結5名人員，前往海端鄉關山嶺山登山步道，救難人員從大關山隧道徒步走約500公尺接觸到患者，男子已失去呼吸心跳，救護人員持續實施CPR，使用自動心肺復甦機持續急救，並與高市消、員警以擔架將患者救助搬運中。