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山友南橫山區失去呼吸心跳 高雄台東警消接力急救下山
住台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊獲報前往救援，上午10時許抵達現場，據了解，楊搶救中一直未恢復自主呼吸，警消持續急救並以擔架將楊男搬運下山，事故原因警方調查中。
台東縣消防局表示，接到報案後，第1梯次利稻分隊3名、第2梯次海端分隊3名、第3梯次關山大隊集結5名人員，前往海端鄉關山嶺山登山步道，救難人員從大關山隧道徒步走約500公尺接觸到患者，男子已失去呼吸心跳，救護人員持續實施CPR，使用自動心肺復甦機持續急救，並與高市消、員警以擔架將患者救助搬運中。
這起事件，引起不少山林愛好者關注，也有人在南橫山林同好群組為患者祈禱，另扣除5月1日南橫開通首日的誤報案件，今天的山友救助，也成為公路開通後，首宗救護案。
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