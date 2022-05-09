台北女郵局提款56萬 查她原來是詐團車手

台北市一名潘姓女子，透過交友認識詐騙集團，被對方以「應徵工作」為由，吸收成為詐團車手，日前潘女到郵局提領時，行員發現她帳戶金流有異狀，通報警方，轄區警方萬華分局員警到場逮捕她。

據了解，44歲的潘女透過網路交友，認識詐騙集團，對方跟她互動一陣子後，假意要介紹工作給她，實際上是讓潘女提供郵局帳戶，成為人頭，每次將詐團匯款過來的款項，再轉往詐團提供的帳戶，成為詐團的車手。

本月4日下午3點多，潘女到和平西路上的郵局提款56萬元現金，郵局行員察覺到潘女帳戶內的金流有問題，通報萬華分局華江派出所。

當員警到場時，雖然潘女帳戶並未被列為警示帳戶，但警方在通報165追查下，確認潘女有問題後，將她帶回派出所。