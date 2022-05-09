台北女郵局提款56萬 查她原來是詐團車手

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名潘姓女子，透過交友認識詐騙集團，被對方以「應徵工作」為由，吸收成為詐團車手，日前潘女到郵局提領時，行員發現她帳戶金流有異狀，通報警方，轄區警方萬華分局員警到場逮捕她。

據了解，44歲的潘女透過網路交友，認識詐騙集團，對方跟她互動一陣子後，假意要介紹工作給她，實際上是讓潘女提供郵局帳戶，成為人頭，每次將詐團匯款過來的款項，再轉往詐團提供的帳戶，成為詐團的車手。

本月4日下午3點多，潘女到和平西路上的郵局提款56萬元現金，郵局行員察覺到潘女帳戶內的金流有問題，通報萬華分局華江派出所。

當員警到場時，雖然潘女帳戶並未被列為警示帳戶，但警方在通報165追查下，確認潘女有問題後，將她帶回派出所。

起初潘女否認是詐團車手，經過警方抽絲剝繭追查，潘才坦承。警詢後依詐欺罪嫌將潘女送辦，並持續溯源追查上游。

潘姓女子到郵局提款時，被發現是詐團車手。記者邱奕能／翻攝
潘姓女子到郵局提款時，被發現是詐團車手。記者邱奕能／翻攝

郵局 詐騙集團 車手

延伸閱讀

烏俄戰爭導致油價漲勢 成詐團假投資詐騙新說詞

桃園成功路郵局僅1確診 總局：是投遞股31人染疫

詐團稱幫人節稅騙人頭帳戶 利用客運車送存摺

基隆地檢連破兩金融帳戶集中管理營詐團 已13人收押

相關新聞

新北七旬老婦母親節失聯機車停圳邊 今上午撈獲遺體

新北市1名罹患憂鬱症的73歲丁姓老婦，昨天母親節晚上獨自外出，家屬後來在二重疏洪道圳渠邊找到機車，報案協尋。消防隊出動船...

台76線快速道員林匝道口3車連環撞 釀一死一傷

彰化縣台76線快速道西向東員林匝道口今天上午8點多發生死亡車禍，三車發生追撞造成一死一傷，68歲何姓男子死亡，車禍也造成車流回堵約4公里，肇事原因警方調查中。

南橫復通後首宗救護案 山友疑身體不適昏迷送醫搶救中

台東縣海端鄉南橫公路關山一帶，今天上午傳出山友疑似身體不適昏迷，據傳人已無呼吸心跳，消防獲報後，高雄端出動桃源分隊寶來分...

高雄街頭上演拖把和啞鈴「對決」 男女主角身分曝光

高雄市新興區五福一路昨日傍晚上演一齣「好神拖」和「啞鈴」對決的戲碼，只見一名短髮女子拿著拖把直逼穿著吊嘎、拿著啞鈴的男子...

山友南橫山區失去呼吸心跳 高雄台東警消接力急救下山

住台中54歲楊姓男子和友人到南橫登山，楊男疑身體不適昏迷，失去呼吸心跳，高雄市消防局及台東縣消防局海端、利稻分隊獲報前往...

台北女郵局提款56萬 查她原來是詐團車手

台北市一名潘姓女子，透過交友認識詐騙集團，被對方以「應徵工作」為由，吸收成為詐團車手，日前潘女到郵局提領時，行員發現她帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。