台76線員林匝道口3車追撞車禍 1命危1傷

台76線快速公路西向東員林匝道口，今天上午發生3車追撞車禍，1輛自小客車突然停在內側車道，大貨車閃避不及追撞，自小客車又推撞另1輛自小客車，造成1人命危、1人受傷。

國道公路警察局第三公路警察大隊發布新聞指出，台76線快速公路西向東員林匝道口，上午8時左右發生3車追撞車禍，69歲何男駕駛的自小客車因不明原因停在內側車道，26歲邱男駕駛的大貨車閃避不及發生追撞。

何男自小客車被撞後，因撞擊力道大往右偏，撞上45歲邱女駕駛的自小客車，警消獲報前往搶救，將何男等人送往員林基督教醫院急救，其中何男傷重仍在醫院急救中，有生命危險，與何男同車的乘客也受傷。

國道警方指出，受到這起事故影響，台76線快速公路西向東員林匝道車流一度回堵約4公里，至於事故發生原因及責任歸屬，仍在調查釐清中。