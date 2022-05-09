白牌計程車多 竹市監理站與警方組隊抓到就吊扣駕照

新竹市白牌計程車多，為維護營業小客車營業秩序，新竹市監理站與新竹市警察局交通隊於組成監警聯合稽查小組，上周五根據民眾檢舉地點成功攔查違規營業車輛1輛，並依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

新竹市監理站指出，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為落實運輸業市場的監管機制，監理站與警交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

經查獲違反規定者，依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處10萬元以上，20萬元以下罰鍰，其非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。