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騎機車等紅燈遭男暴罵巴頭 龜山警：車主已提告
桃園市龜山區一名男子7日時上午騎車時，被另一名年約30的機車騎士追上飆罵，停等紅燈時還遭對方拳打胸、頭，總共被「巴頭」8下，嚇得趕緊逃離現場報警，過程也被後方騎士拍下PO網；警方表示，受害男子提告傷害、妨害自由，已通知對方到案說明。
有網友在「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心 」社團PO出影片，畫面中騎紅色機車的男子停在黑色機車旁，對車主罵「怎樣」、「很囂張哦」、「欠打是不是」，一邊罵髒話、一邊出拳毆打他胸、頭。
留言區也引發網友熱議，有人認為暴力不當「嚴重譴責暴力！！」有人則說「是我會補他油門 讓他翻車」，也有不少人想問打人者「手不痛嗎⋯⋯」、「還好有帽子」等。
龜山警分局指出，被害男子（41歲）7日上午9時40分由龜山區振興路往桃園方向行駛，停等紅綠燈時遭同向騎乘紅色機車的陌生男子徒手攻擊頭部，被害人逃離現場後，就近向派出所提告傷害、妨害自由等罪。
警方也公布監視畫面，可見受害男子先是被追上飆罵，在停等區遭男子巴頭2下後，向前騎約10公尺後，正想打電話報警，對方卻追上來繼續攻擊，再敲頭6下。
警方表示，大埔派出所受理此案後，已通知紅色機車車主到案說明，正在釐清案情，也呼籲民眾遇任何案件，應保持理性、切勿任意動手，傷害他人也讓自己觸法，得不償失。
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