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紫雲宮捐梨山消防分隊救難裝備 強化山區救災能量
台中市沙鹿區公明里紫雲宮今天捐贈消防警備車和救難器材，給台中市政府消防局第二救災救護大隊梨山分隊，強化山區救災能量。
「紫雲宮」座落於中市沙鹿區公明里中清路，深受信眾愛戴，平時關懷社區老人，也對學齡兒童照顧不餘遺力，不忘參與社會公益，將這份心意化為實際行動，今天捐車和器材，讓消防分隊車輛及裝備器材更完善。
中市消防局梨山分隊地處偏遠山區，高山峻嶺、道路狹隘，疫情升溫無法出國，致使民眾登山踏青激增，山域事故頻傳，導致消防警備車及救難器材高頻率出勤，加速耗損。
紫雲宮得知後為能使救災更有保障及效率，主動捐贈價值約新台幣196萬元消防警備車及救難器材，平時除用於各式災情勘察、巡邏和現場指揮等勤務以外，災害發生時，更能載送人員及裝備器材前往救災現場，能夠充分發揮，應用於轄內各種不同類型災害。
今天的捐贈儀式在梨山分隊辦理，典禮簡單隆重，結束後隨即撥交梨山分隊加入救災行列，台中市消防局表示，政府資源有限，民力無窮，感謝紫雲宮對於消防工作的肯定，即時慷慨解囊捐贈消防警備車及救難器材，有效提升消防救災能量。
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