基隆轎車拒攔查 先撞民車再撞警車 警開槍仍逃逸

基隆警方今天上午11點追查1輛黑色轎車，轎車駕駛人在源遠路基隆高中前迴轉，車頭先撞停在路邊車，又退後撞警車，試圖逃逸。員警開槍圍捕，但轎車駕駛人急踩油門逃逸。警方已布線擴大查緝。

據了解，員警今早駕駛警車攔查1輛黑色轎車，駕駛人開車沿源遠路暖暖往八堵方向行駛，開到基隆高中校門前時迴轉，因為路幅有限，撞上停在道路右側的轎車。此時警車已停在這輛轎車後方，員警下車逮人，但這名駕駛人又倒車，撞擊警車後逃離現場。

基隆市員警今天追捕拒檢可疑轎車時，駕駛人開到源遠路基隆高中前迴轉時，前有停在路旁車輛，退有警車阻攔，撞了3次警車、2次民車逃離現場。員警至少開了3槍攔阻，但駕駛人急踩油門仍逃逸。警方已布線擴大查緝。

基隆警三分局表示，員警今早在碇內發現1輛轎車駕駛人形跡可疑，示意對方停車接受盤查，見對方開車逃逸，趨前攔捕卻被撞。當時員警已下車，見對方有逃逸意圖，掏槍並開了至少3槍，但未能攔下。警方表示，已就車號鎖定特定對象，並調閱道路監視器擴大追查。