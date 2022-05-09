聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆轎車拒攔查 先撞民車再撞警車 警開槍仍逃逸
基隆警方今天上午11點追查1輛黑色轎車，轎車駕駛人在源遠路基隆高中前迴轉，車頭先撞停在路邊車，又退後撞警車，試圖逃逸。員警開槍圍捕，但轎車駕駛人急踩油門逃逸。警方已布線擴大查緝。
據了解，員警今早駕駛警車攔查1輛黑色轎車，駕駛人開車沿源遠路暖暖往八堵方向行駛，開到基隆高中校門前時迴轉，因為路幅有限，撞上停在道路右側的轎車。此時警車已停在這輛轎車後方，員警下車逮人，但這名駕駛人又倒車，撞擊警車後逃離現場。
基隆市員警今天追捕拒檢可疑轎車時，駕駛人開到源遠路基隆高中前迴轉時，前有停在路旁車輛，退有警車阻攔，撞了3次警車、2次民車逃離現場。員警至少開了3槍攔阻，但駕駛人急踩油門仍逃逸。警方已布線擴大查緝。
基隆警三分局表示，員警今早在碇內發現1輛轎車駕駛人形跡可疑，示意對方停車接受盤查，見對方開車逃逸，趨前攔捕卻被撞。當時員警已下車，見對方有逃逸意圖，掏槍並開了至少3槍，但未能攔下。警方表示，已就車號鎖定特定對象，並調閱道路監視器擴大追查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言