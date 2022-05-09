新北七旬老婦母親節失聯機車停圳邊 今上午撈獲遺體

新北市1名罹患憂鬱症的73歲丁姓老婦，昨天母親節晚上獨自外出，家屬後來在二重疏洪道圳渠邊找到機車，報案協尋。消防隊出動船艇搜尋未果，今天繼續搜救，早上9時許在大約2公里外水域找到遺體，後續由警方報請檢察官司法相驗。

家屬指稱，老婦目前有吃藥控制病情，但因為她2個月前曾經尋短，昨天發現獨自外出，便連忙四處尋找，晚間7時許在疏洪六路橋上找到引擎未熄火的機車，擔心她又想不開，立刻報案求助。