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新北七旬老婦母親節失聯機車停圳邊 今上午撈獲遺體

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名罹患憂鬱症的73歲丁姓老婦，昨天母親節晚上獨自外出，家屬後來在二重疏洪道圳渠邊找到機車，報案協尋。消防隊出動船艇搜尋未果，今天繼續搜救，早上9時許在大約2公里外水域找到遺體，後續由警方報請檢察官司法相驗。

家屬指稱，老婦目前有吃藥控制病情，但因為她2個月前曾經尋短，昨天發現獨自外出，便連忙四處尋找，晚間7時許在疏洪六路橋上找到引擎未熄火的機車，擔心她又想不開，立刻報案求助。

消防局調派更寮、鷺江分隊出動橡皮艇，但因水域面積大且漆黑無光，搜尋至晚上10時30分仍未發現，與家屬溝通後暫時結束搜救勤務。今天早上9時起，五股、蘆洲消防分隊再度出動3車、7人、1艘橡皮艇，9時15分在距離落水點約2公里外水域找到老婦的遺體，10時30分搬運上岸。

消防局今天早上再度出動橡皮艇搜尋。記者林昭彰／翻攝
消防局今天早上再度出動橡皮艇搜尋。記者林昭彰／翻攝
老婦的機車昨晚在疏洪六路橋邊被尋獲。記者林昭彰／翻攝
老婦的機車昨晚在疏洪六路橋邊被尋獲。記者林昭彰／翻攝
老婦被尋獲時已無生命跡象，搬運上岸後由警方處理。記者林昭彰／翻攝
老婦被尋獲時已無生命跡象，搬運上岸後由警方處理。記者林昭彰／翻攝
消防局昨晚出動橡皮艇搜尋未果。記者林昭彰／翻攝
消防局昨晚出動橡皮艇搜尋未果。記者林昭彰／翻攝

憂鬱症 司法

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