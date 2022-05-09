高雄街頭上演拖把和啞鈴對決 男女主角身分曝光

高雄市新興區五福一路昨日傍晚上演一齣「好神拖」和「啞鈴」對決的戲碼，只見一名短髮女子拿著拖把直逼穿著吊嘎、拿著啞鈴的男子前進，2人口角後，短髮女直接拿拖把朝吊嘎男打了下去，男子隨後後退幾步，警方獲報趕抵，發現2人是姊弟，因男子情緒不穩，被強制送醫。

警方指出，歐姓男子(25歲)疑因精神和情緒不穩，昨日傍晚在高市新興區五福一路上，和姊姊當街起口角，當時歐男手上拿著啞鈴，姊姊則拿著好神拖的拖把，當場氣得要教訓弟弟。

過程被對街民眾用手機錄下PO上Line群組，只見影片中歐男丟下啞鈴後，被姊姊持拖把朝身體狠K了一下，歐男當下往後退，又再度前進，姊姊作勢要再打下去時，歐男又往後落跑，當時姊弟倆的父親在旁無奈觀看。