高雄街頭上演拖把和啞鈴對決 男女主角身分曝光
高雄市新興區五福一路昨日傍晚上演一齣「好神拖」和「啞鈴」對決的戲碼，只見一名短髮女子拿著拖把直逼穿著吊嘎、拿著啞鈴的男子前進，2人口角後，短髮女直接拿拖把朝吊嘎男打了下去，男子隨後後退幾步，警方獲報趕抵，發現2人是姊弟，因男子情緒不穩，被強制送醫。
警方指出，歐姓男子(25歲)疑因精神和情緒不穩，昨日傍晚在高市新興區五福一路上，和姊姊當街起口角，當時歐男手上拿著啞鈴，姊姊則拿著好神拖的拖把，當場氣得要教訓弟弟。
過程被對街民眾用手機錄下PO上Line群組，只見影片中歐男丟下啞鈴後，被姊姊持拖把朝身體狠K了一下，歐男當下往後退，又再度前進，姊姊作勢要再打下去時，歐男又往後落跑，當時姊弟倆的父親在旁無奈觀看。
警方獲報趕抵現場，查出是姊弟倆單純口角糾紛，因歐男情緒精神不穩，協助救護人員將歐男強制送醫治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言