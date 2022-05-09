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影／想貸60萬得先匯6萬解凍帳戶？警一句點醒他

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子接獲貸款訊息後，透過網路向「鄭專員」聯繫，對方告知可貸款60萬元，不過因許帳戶遭凍結，需先匯款6萬元到指定帳戶「解凍」才可申貸，許不疑跑到銀行要匯款，行員聽聞後，通知警方到場阻詐，許才恍然大悟是一場騙局。

第一警分局繼中所在5日下午4時許，接獲民族路一家銀行行員通報，許姓男子（35歲）欲匯款6萬元，指稱帳戶遭凍結，疑似中了詐騙陷阱，希望警方到場協助。

經警方到場了解，許男近日收到不明貸款簡訊，訊中提及獲得28萬元資金，許依據訊息中的網址，點入顯示一名「鄭專員」的LINE好友資料，許將其加入好友後，依照指示申貸60萬元，不過對方突然告知資料有誤，帳戶遭銀行凍結，需先匯款6萬元到指定帳戶，才能解凍。

許男不疑有他，趕緊跑到銀行欲辦理匯款，警方聽完過程後，告知許男帳戶並未被凍結，銀行也可做確認，而許男手上由詐騙集團提供的帳戶遭凍結的公文，是歹徒假造，屬於「假貸款真詐騙」的手法，不要上當。

第一警分局表示，警方平時都會定期到公司宣導類似案例，且銀行也規定行員若與民眾接觸時察覺有異，應當機警的進行「關懷提問」，此次許男情況其實就是很常見的詐騙手法，因此該行員立即向主管報告並通報警方到場，在行員與警方合作下順利阻止詐騙。

警方呼籲，近年詐騙案件層出不窮，民眾收到不明簡訊，切勿輕易點擊連結，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，在遇到可疑的狀況時，可撥打165、110專線確認，避免遭詐團所騙。

台中市許姓男子透過網路訊息欲辦理貸款，才發現中了歹徒陷阱。圖／第一警分局提供
台中市許姓男子透過網路訊息欲辦理貸款，才發現中了歹徒陷阱。圖／第一警分局提供
台中市許姓男子透過網路訊息欲辦理貸款，才發現中了歹徒陷阱。圖／第一警分局提供
台中市許姓男子透過網路訊息欲辦理貸款，才發現中了歹徒陷阱。圖／第一警分局提供

詐騙集團 台中市 LINE

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