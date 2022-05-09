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24歲男代操股票捲款上億下落不明 家人：擔心他被綁

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市劉姓男子涉嫌代操作股票，被投資人指控捲款上億元落跑，劉家人今天上午接受媒體採訪表示，劉已數天和家人沒有聯絡，目前生死未卜，家人都擔心他的安危。

劉姓男子的家人透過門中對講機對外說，劉最早是幫國小同學操作股票，最初有獲利但沒有收錢，後來才每1萬元收1千元，是收手續費和證交稅，他表示，劉心軟，國中時就曾到台南火車站前地下街關心街友，分送救濟物資。

「我擔心他可能被人綁走。」劉男的家人說，5月5日一早，家人出門到雪霸國家公園玩，回程時經過嘉義民雄，曾LINE他要不要買鵝肉，他就沒有回。

劉男的家人表示，劉生意做得不錯後，曾問過要不要請保鑣，最近有投資人到家裡問他行蹤，只不過二周沒有拿到紅利，投資人就等不住，已數天沒有和家人聯絡，令人擔心他安危。

24歲劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，被投資民眾指控他涉嫌捲款落跑避不見面，被害人近日紛紛向警方報案。台南市警四分局今天說，目前已受理55人報案，初估金額逾1億元。

劉姓男子涉代操作股票吸金，迄今下落不明，家人擔心安危。圖／翻攝自劉男臉書
劉姓男子涉代操作股票吸金，迄今下落不明，家人擔心安危。圖／翻攝自劉男臉書

台南 火車站 證交稅

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