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失業男帳戶143萬全領出？行員嗅出異狀「圈存」阻詐

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣企銀西屯分行的張姓女行員在6日接獲新竹分行同事通知，有人欲從帳戶提款143萬元，因該帳戶開戶地為西屯分行，協請張女協助調查，彰女發現該帳戶已許久未使用，卻突然匯入4筆款項，聯絡警方後懷疑是人頭戶，啟動「圈存」帳戶，將資金扣在帳戶，避免贓款遭領出。

台中市第六分局工業區派出所警員鄒萬平，5日接獲台灣企銀西屯分行的張姓女行員通報，有人在新竹的分行欲提款143萬元，但該帳戶已許久沒有使用，卻突然有4筆資金匯入，所以新竹分行聯絡西屯分行查詢，張女察覺有異，除聯絡匯款者、開戶者外，也通知警方查詢165反詐騙平台。

經聯絡匯款人後，發現四筆款項匯入的目的，有買冰箱、工程款等等，都與在新竹欲領款人的所說的「因為失業，要把存款領出」的目的不符，雖然警方在165平台尚未發現該帳戶有被登記為警示帳戶，但銀行還是預先做「圈存」動作，將資金扣在帳戶內。

該名提款人被新竹警方帶回詢問，隔天果然該帳戶就有被害人通報為警示帳戶，工業所也前往致贈小禮物，感謝張姓女行員機警，阻止贓款被車手領出。

警方呼籲，詐騙集團經常利用社群平臺發布「小額貸款」、「租存摺」的訊息，誘使缺錢的民眾找上門。「小額貸款」幾乎都是主打「免擔保」、「快速核貸」等誘因，吸引急用錢的人；「租存摺」通常是謊稱公司因有大量資金往來，所以需承租大量存摺，藉由上述手法，招攬失業或待業之民眾，騙取證件或存摺，使之淪為人頭帳戶或車手，故民眾務必留意這些詐騙手法，千萬不要因一時思慮不周而觸法。

台企銀西屯分行張姓女行員（中）協助阻詐143萬元，警方前往致贈小禮品表揚。圖／第六警分局提供
台企銀西屯分行張姓女行員（中）協助阻詐143萬元，警方前往致贈小禮品表揚。圖／第六警分局提供

新竹 詐騙集團 車手

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