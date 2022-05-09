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轟！彰化鹿港貨櫃車閃機車撞進民宅一大洞 司機送醫
彰化縣鹿港鎮鹿草路上午近9點一輛聯結貨櫃車撞進民宅，車頭撞擊力道大將民宅撞破一個大洞，屋內滿目瘡痍，車頭嚴重變形，劉姓司機一度卡在座位無法動彈，幸好救護人員救出後判斷為輕傷，仍有意識，而被撞民宅1樓當時沒有人，才沒讓傷亡擴大。
「實在嚇破膽」事發後緊鄰民宅的小吃店員出來看到貨櫃車撞進隔壁屋內看傻了眼，救護人人員到場，車頭已在民宅裡頭，鐵窗價都被撞壞，屋內物品、匾額都被撞掉，救護人員破壞貨櫃車的副駕駛座，將53歲劉姓司機給救出，將他送往彰濱秀傳醫院檢查。
警方指出，駕駛有經酒測，沒有酒駕，調閱當時的監視器畫面初步掌握，有一輛與貨櫃車同方向的機車疑似突然切進貨櫃車的前方，駕駛為了閃避機車才會整個車頭往旁移動撞進民宅，詳細肇事原因還要進一步調查。
由於撞擊聲相當大，嚇壞附近的住戶，居民指出，民宅當時屋內有人在家，但民宅1樓主要是停放機車、腳踏車，都時沒人在1樓，才沒造成其他人受傷。
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