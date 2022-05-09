陳隆翔再遭彈劾 劍青檢改：特定監委干預司法

監察院6日公告，檢察官陳隆翔辦案嚴重違反辦案程序，提案彈劾。劍青檢改今天發表聲明，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。

檢察官改革團體劍青檢改指出，職務法庭判定檢察官並無違失，為何監察院可以重複彈劾，一再追殺，據已披露資料顯示，監委高涌誠在約詢過程中揚言：「曲棍球案已緩起訴確定，要能翻案、重啟偵查的方式之一，就是將檢察官彈劾」，大剌剌踐踏檢察獨立的紅線，結果被職務法庭狠狠打臉，證明彈劾案根本就是無的放矢，報復找碴。

劍青檢改表示，被打臉後，高涌誠不僅不對烏龍彈劾公開道歉，為了扳回已掃地的顏面，自己操刀二度就同一案重複彈劾，完全無視「一事不再理」的基本法理，死命攀咬。一次咬不死，找碴再咬一次，務求「弄死」一個在基層兢兢業業的辦案檢察官。

劍青檢改質疑，民間司改會經常宣稱「救援」和「平冤」，為何系出同源的高涌誠卻一反常態，強逼檢察官起訴。如果證據不足卻勉強起訴，被法院判決無罪，責任要算誰的。

劍青檢改指出，檢察官基於客觀中立，依法偵辦犯罪，不受任何外力干涉。政治權貴嫻熟法律，試圖透過各種途徑干預司法個案。所幸近年來，法治觀念進步，政治不得干預司法已是普遍常識。但少數監委自己本在經營律師事務所，又把司改當門好生意，或與政治權貴結交投其所好，導致法治倒退淪喪。

劍青檢改表示，檢察官之所以受憲法保障，以司法官身分獨立辦案，無非是為了讓檢察官能不受政治與權勢的干預和威脅，公正辦案。如今，「人權」監委為護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想要殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬嗎。